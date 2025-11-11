いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第20回
【最大70％オフ】FF、ドラクエ、オクトパストラベラーIIも！ スクエニ「NOVEMBER セール 2025」開催中
2025年11月11日 09時00分更新
RPGファンに朗報！スクウェア・エニックスのダウンロード版タイトルが、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Steamなど各ストアで最大70％OFFとなる「スクエニ NOVEMBER セール」が開催中です。
「FINAL FANTASY」「ドラゴンクエスト」「オクトパストラベラー」など、名作RPGシリーズから話題作まで幅広く対象。セール期間はプラットフォームによって異なるため、早めのチェックがおすすめです。
今おすすめの注目タイトルはこちら
①オクトパストラベラーII 【PS5/PS4】【Switch】
（7,800円 → 3,120円 割引率：60％オフ）
8人の旅人が織りなす群像劇RPG。美麗な“HD-2D”グラフィックと戦略的なコマンドバトルが魅力の人気シリーズ最新作です。
②CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION【PS5/PS4】【Switch】
（6,820円 → 2,728円 割引率：60％オフ）
『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-』のリマスター版。グラフィックのHD化に加え、登場キャラクターを含む全3Dモデルを新規制作。FFVIIファン必見の一作です。
③ドラゴンクエストIII そして伝説へ…【PS5】【Switch】
（7,678円 → 4,990円 割引率：35％オフ）
HD-2Dリメイク版として話題の『ドラクエIII』が早くもセール対象に。シリーズの原点を新たな映像表現で楽しめます。
セールの見どころ
シリーズファンはもちろん、気になっていた名作をまとめて遊ぶ絶好のチャンス。
『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』『NieR』『オクトパストラベラー』など、スクエニを代表する人気タイトルが勢ぞろいしています。
※セール期間は各ストアで異なるため、購入前に必ずセール価格を確認してください。
