このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第20回

【最大70％オフ】FF、ドラクエ、オクトパストラベラーIIも！ スクエニ「NOVEMBER セール 2025」開催中

2025年11月11日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　RPGファンに朗報！スクウェア・エニックスのダウンロード版タイトルが、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Steamなど各ストアで最大70％OFFとなる「スクエニ NOVEMBER セール」が開催中です。

　「FINAL FANTASY」「ドラゴンクエスト」「オクトパストラベラー」など、名作RPGシリーズから話題作まで幅広く対象。セール期間はプラットフォームによって異なるため、早めのチェックがおすすめです。

スクエニ NOVEMBER セールのページへ
  

　今おすすめの注目タイトルはこちら

①オクトパストラベラーII 【PS5/PS4】【Switch】

（7,800円 → 3,120円　割引率：60％オフ）

　8人の旅人が織りなす群像劇RPG。美麗な“HD-2D”グラフィックと戦略的なコマンドバトルが魅力の人気シリーズ最新作です。

②CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION【PS5/PS4】【Switch】

（6,820円 → 2,728円　割引率：60％オフ）

　『クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-』のリマスター版。グラフィックのHD化に加え、登場キャラクターを含む全3Dモデルを新規制作。FFVIIファン必見の一作です。

③ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…【PS5】【Switch】

（7,678円 → 4,990円　割引率：35％オフ）

　HD-2Dリメイク版として話題の『ドラクエIII』が早くもセール対象に。シリーズの原点を新たな映像表現で楽しめます。

ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…を入手

セールの見どころ

　シリーズファンはもちろん、気になっていた名作をまとめて遊ぶ絶好のチャンス。

　『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』『NieR』『オクトパストラベラー』など、スクエニを代表する人気タイトルが勢ぞろいしています。

※セール期間は各ストアで異なるため、購入前に必ずセール価格を確認してください。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン