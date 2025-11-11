レベルファイブは11月11日、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」について、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S版のアーリーアクセス、およびPC（Steam）版のアドバンスドアクセスを開始した。正式な発売日は11月14日となる。

本作は、発表から9年越しに発売となったシリーズ最新作。新たな主人公「笹波雲明（ささなみうんめい）」が繰り広げる「ストーリーモード」や、過去作から今作の選手まで総勢5400人以上のキャラクターを仲間にできる「クロニクルモード」、全世界のプレイヤーと競うオンライン大会「ヴィクトリーロード」など、過去最大級のボリュームとなっている。

早速アーリーアクセスをプレイしているユーザーからは「待ち続けていました！」「ずっと面白いんだが」「めっちゃいい……」「つべこべ言わずにやるべきだぞコレ」と称賛の嵐。

ストーリーの内容がいいという声や、試合がちゃんと歯ごたえあってゲームオーバーになってしまったという報告、または一部キャラクターの声が話題になるなど、さまざまなコメントが寄せられていた。

Steamでは記事執筆時点で“圧倒的に好評”を獲得。キーボード＆マウスの操作性が良くない、ストーリーの序盤が長すぎるなどの意見はあれど、大部分は好評なようだ。なかには「イナイレ知ってるならやらなきゃダメ、知らなくても面白いよ」という声も。

また、ファンのなかには「小学生のころから待ってた」という人もおり、発表されたときは小学6年生（11歳）だったのが、20歳になってしまったという投稿も。これはさすがに感涙ものの一本と言えるだろう。本人はさっそくプレイし、「出来がすごく良い！」と満足しているようだ。

レベルファイブといえば、2025年5月発売の「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」が100万本の大ヒットになったことも記憶に新しい。あちらも延期を繰り返していたが、いざ発売されるやゲーム内容の良さで大成功を収めた作品だと言える。

「イナズマイレブン」新作もひとまず大きな接続障害などは起こらず、初動のスタートダッシュが上手くいっている印象だ（バグ報告はいくつかあがっているが）。

発売日本番となる11月14日まであと少し。本作はダウンロード専売で売り切れることもないので、買いたくなった人はぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード

ジャンル：収集・育成サッカーRPG

販売：レベルファイブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年11月14日予定 ※11月11日よりアーリーアクセス開始

価格：

通常版：8910円（ダウンロード専売）

デジタルデラックスエディション：1万10円

エディションアップグレード：1650円

Nintendo Switch 2 Edition：9210円

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：300円

CERO：B（12歳以上対象）

©2025 LEVEL5 Inc.