【整備済み品】Surface Pro 7が登場！ Core i5搭載の高性能2in1がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】【整備済み品】Surface Pro7 登場！

高性能と携帯性を両立！ MicrosoftのSurface Pro 7（整備済み品）が、Amazonセールに登場しました。

第10世代 Core i5を搭載したこのモデルは、12.3インチの3K高解像度タッチディスプレイを備え、付属のキーボードでノートPCスタイルにも変形可能。シーンに応じて柔軟に使い分けられます。参考価格67,800円のところ、今なら5％OFFの64,410円というお買い得価格で購入できます。

【整備済み品】Surface Pro7の特徴

① 高性能2in1

第10世代 Core i5-1035G4プロセッサと8GBメモリを搭載し、複数のタスクを同時にこなせるパワフルな性能を実現。Windows 11 ProとOffice 2019がプリインストール済みで、ビジネスでも学習でもすぐに利用可能です。

② 3K高解像度タッチパネル

12.3インチの3K（2736×1824）高解像度ディスプレイは、鮮明で美しい映像を提供。タッチパネルに対応し、指や別売りのPenでの操作も快適。キーボードも付属しており、すぐにノートPCスタイルで使えます。

③ 薄型軽量設計と安心の保証

薄型軽量設計で、高い携帯性を誇ります。本製品は、プロによる検査・クリーニングが行われたAmazon Renewedの整備済み品であり、180日間の長期保証が付いているため、中古品でも安心してご利用いただけます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高性能で信頼性の高いSurface Pro 7をお得に入手しましょう。

※価格はCore CPU世代やSSD容量など、構成によって異なります。