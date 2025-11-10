Amazonセール情報大紹介！ 第340回
【180日保証】Core i5搭載レッツノートを4万円台で！ 中古PCでも安心して使える
2025年11月10日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】【整備済み品】パナソニック Let's noteシリーズ「CF-LV9」登場！
高性能で頑丈なモバイルPCの決定版！ パナソニックのLet's noteシリーズ（整備済み品）が、Amazonタイムセールに登場しました。
特に注目のCF-LV9モデルは、14インチ FHDディスプレイと第10世代 Core i5を搭載。新品価格159,000円のところ、整備済み品につき、75％OFFの40,109円というという破格の価格で購入できます。
【整備済み品】パナソニック Let's noteシリーズ「CF-LV9」の特徴
① 驚異のコスパと即戦力仕様
Windows 11 proとOffice 2019をプリインストール済み。第10世代 Core i5と8GBメモリ、高速SSDで、ビジネス・学習の即戦力として安定したパフォーマンスを発揮します。
② Let's noteならではの軽量設計と頑丈さ
Let's noteシリーズならではの軽量設計で持ち運びが簡単。HDMI、VGAなど豊富な接続端子を搭載しているため、会議やオンライン授業にも幅広く活躍します。
③ 安心の整備済み品＆180日保証
本製品は、専門技術者により動作確認・クリーニング済みのAmazon Renewedの整備済み品。180日間の長期保証が付いているため、中古品でも安心してご利用いただけます。
お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、高価なLet's noteを破格の4万円台で手に入れ、快適なモバイルワークを始めましょう！
※価格はCore CPU世代やSSD容量など、構成によって異なります。
