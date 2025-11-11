ユウキロックの「節約バンザイ！」 第122回
三菱UFJ、現金配りすぎ祭り！50％還元＆5000円がもらえる大チャンス
2025年11月11日 07時00分更新
9月は「三菱UFJ eスマート証券」で現金最大2万円もらえる完全黒字のキャンペーン。そして10月に「三菱UFJカード」の神アップデートと勢いが止まらない「三菱UFJフィナンシャルグループ」。そして11月は「三菱UFJデビット」で50％現金キャッシュバック。さらに完全黒字で現金5000円がもらえて、さらに最大2200円ももらえちゃうキャンペーンと目白押しなのです。この連載も「月刊三菱UFJ」となりつつある中、今回は三菱UFJの現金配りすぎ祭りをご紹介します。最後まで読んでね！！
三菱UFJ銀行のキャッシュカードについて
まず「三菱UFJ銀行」のキャッシュカードについてお話します。新規で口座を開設すると普通の「ICキャッシュカード」か、デビット機能がついた「三菱UFJデビット一体型キャッシュカード（以降「三菱UFJデビット」）」のどちらかを選ぶと思います。今回紹介するのは「三菱UFJデビット」のキャンペーンですので、こちらを選んでください。ブランドは「VISA」と「JCB」が選べるのですが、新規の方向けにこのようなキャンペーンがあります。
【三菱ＵＦＪデビット 新規ご入会＆ご利用で1000円もれなくプレゼント！】
【JCBカード新規入会者限定！最大10,000円キャッシュバック】
詳細は省きますが、1万円使えば1000円もらえたり、ブランドに「JCB」を選んでモバイル決済すれば10％キャッシュバックされます。このあと紹介する激アツキャンペーンと併用すればさらに激アツとなります。
そして僕もそうだったのですが「三菱UFJデビット」が存在する以前から「三菱UFJ銀行」を利用していた方は自ずと普通の「キャッシュカード」の方だと思います。「三菱UFJ銀行」アプリの方から簡単にカード変更できますので、何かとお得なキャンペーンがある「三菱UFJデビット」に変更しましょう。
それでは1つ目の激アツキャンペーンはこちらです。
