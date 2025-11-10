【21%オフ】Ryzen 7搭載の超小型PCが5万円台に！ デスク裏に隠せる高性能ミニPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730U登場！

ミニPCながら高性能を誇る、ACEMAGICのミニPC「Kron Mini K1（Ryzen 7 7730U搭載）」が、Amazonタイムセールに登場しました。

高性能な8コア CPUと高い拡張性を兼ね備えたこのモデルが、参考価格65,998 円のところ、今なら21％OFFの51,998円というお買い得価格で手に入ります。

ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730Uの特徴

① デスクトップ級の高性能と拡張性

高性能 CPU：AMD Ryzen 7 7730U（8コア 16スレッド）搭載。従来のRyzen 5 5625U、7430Uと比較してマルチタスク性能が約20%向上しています。

驚異の拡張性：メモリは最大64GB、SSDは最大4TBまで拡張可能。高速Wi-Fi 6、USB 3.2×6ポートも搭載し、幅広い用途に対応します。

② 4K 3画面対応で作業効率UP

マルチディスプレイ：USB Type-C、DisplayPort、HDMIの3種類のポートを使い、最大3画面まで4K 60Hzで同時出力が可能。

フル機能Type-C：映像出力、PD給電、最大10Gbpsの高速データ転送を1ポートで実現します。

③ 超小型・静音設計でデスクがすっきり

省スペース：わずか128×128×41mm、重さ約0.5kgのコンパクト筐体。VESAマウント対応でモニター裏にも設置可能です。

安定動作：高効率ファンと広面積の放熱構造により、長時間の使用でも安定動作を保ち、オフィスや家庭での利用に適した静音性を実現しています。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この価格で高性能なRyzen 7搭載ミニPCが手に入るのはうれしい限り。デスク周りのアップデートをお考えの方は、この機会にご検討ください。