【21%オフ】Ryzen 7搭載の超小型PCが5万円台に！ デスク裏に隠せる高性能ミニPC

Ryzen 7搭載の超小型PCが5万円台に！ デスク裏に隠せる高性能ミニPC
2025年11月10日 12時30分更新
ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730U
ミニPCながら高性能を誇る、ACEMAGICのミニPC「Kron Mini K1（Ryzen 7 7730U搭載）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
高性能な8コア CPUと高い拡張性を兼ね備えたこのモデルが、参考価格65,998 円のところ、今なら21％OFFの51,998円というお買い得価格で手に入ります。
ACEMAGIC Kron Mini K1 AMD Ryzen7 7730Uの特徴
① デスクトップ級の高性能と拡張性
高性能 CPU：AMD Ryzen 7 7730U（8コア 16スレッド）搭載。従来のRyzen 5 5625U、7430Uと比較してマルチタスク性能が約20%向上しています。
驚異の拡張性：メモリは最大64GB、SSDは最大4TBまで拡張可能。高速Wi-Fi 6、USB 3.2×6ポートも搭載し、幅広い用途に対応します。
② 4K 3画面対応で作業効率UP
マルチディスプレイ：USB Type-C、DisplayPort、HDMIの3種類のポートを使い、最大3画面まで4K 60Hzで同時出力が可能。
フル機能Type-C：映像出力、PD給電、最大10Gbpsの高速データ転送を1ポートで実現します。
③ 超小型・静音設計でデスクがすっきり
省スペース：わずか128×128×41mm、重さ約0.5kgのコンパクト筐体。VESAマウント対応でモニター裏にも設置可能です。
安定動作：高効率ファンと広面積の放熱構造により、長時間の使用でも安定動作を保ち、オフィスや家庭での利用に適した静音性を実現しています。
お得な価格で手に入れるチャンス！
この価格で高性能なRyzen 7搭載ミニPCが手に入るのはうれしい限り。デスク周りのアップデートをお考えの方は、この機会にご検討ください。
