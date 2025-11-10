Amazonセール情報大紹介！ 第336回
信じられない3,034円！ LDAC音質＆マルチポイント対応ヘッドホンが半額級
2025年11月10日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホン登場！
UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホンが、Amazonタイムセールに登場しました。
LDAC対応のハイレゾ音質、最長75時間の超ロングバッテリーを搭載したこの高性能モデルが、過去価格5,999円のところ、今なら49％OFFの3,034円という半額近い価格で手に入ります。
UGREEN Bluetooth5.4 ワイヤレスヘッドホンの特徴
① ワイヤレスでハイレゾ音質
LDACコーデックに対応し、ワイヤレスながらハイレゾ音質を実現。新たに搭載された40mmドライバーにより、ライブ会場のような臨場感と迫力ある重低音、そしてクリアなボーカルを高バランスで楽しめます。
② ウルトラノイズキャンセリング
-38dBを誇る強力なウルトラノイズキャンセリング機能を搭載。通勤通学や自宅での作業中に周囲の喧騒を強力に抑制し、集中力を高めます。また、外音取り込みモードで周囲の状況も把握可能です。
③ 75時間ロングバッテリー＆多機能
ノイズキャンセリングOFF時で最長約75時間の連続再生が可能。さらに、PCとスマホなど2台の機器へ同時に接続できるマルチポイント対応で、仕事とプライベートでの切り替えもシームレスに行えます。
お得な価格で手に入れるチャンス！
この価格帯では考えられないほどの高性能ヘッドホンを、この機会にぜひ手に入れてください！
※本製品はBluetooth 5.4に対応しています。
