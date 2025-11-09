Amazonセール情報大紹介！ 第335回
【Amazonで月間4千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ
2025年11月09日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が1,000円引きクーポン利用で6,999円
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、6,999円で販売中。表示価格は7,999円ですが、1,000円オフのクーポンが用意されており、1000円引きの6,999円で購入可能です。
4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。過去1か月で4000点以上購入されました」というAmazonの人気商品です
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。
速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。
