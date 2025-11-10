本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年11月1日～11月7日）は、SASEの運用監視を代行するサービス市場の成長、“日本が世界一”のデータセンター建設コスト、同じく“日本が世界一”となった盗難クレジットカード情報の取引価格動向、企業における誤情報／偽情報対策への支出、インターネット上のAIボットトラフィックの急増、についてのデータを紹介します。

2024年度のSASE運用監視サービス国内市場は、前年度比37.1％増の売上金額63.6億円となった。企業システムのクラウド移行／SaaS利用の進展に伴って、SASEを構成するCASB（Cloud Access Security Broker）やZTNA（Zero Trust Network Access）の導入が進んでいるという。2025年度も、前年度比24.2％増と高い調成長が続く見込み。2024～2029年度は年平均成長率13.1％で成長を続け、2029年度には117億円規模に達すると予測している。

⇒ SASEへのニーズが高まる一方で、セキュリティ人材不足など運用面での課題が生じた結果、運用監視までワンストップで提供するベンダーが増えているとのことです。

世界52市場を対象に、ワットあたりのデータセンター建設コストを調査した。AIなどのトレンドを背景として、データセンターに対する需要は世界的に加速しており、需要が供給能力を上回る状態が常に続いている。世界52市場のデータセンター建築ワット単価は、従来型データセンターで平均5.5％上昇した。東京の建設コストは1ワットあたり15.2ドルで、前年に続いて世界第1位。さらに大阪も4位（1ワットあたり14.1ドル）にランクインし、日本の存在感は世界で高まりつつあるという。

⇒ 一部では“バブル”化しているとも言われるAIデータセンター建設。アジア太平洋地域全体でも、AIインフラ、クラウドの需要は急速に高まっており、今後開発／建設が予定されているデータセンターの総量は2300MW増加したとしています。