本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年3月28日～4月3日）は、企業のデータレジリエンス（回復性）に関する実態、“退職の本音と建前”に見られる中小企業と若手退職者の認識ギャップ、フリーランスで進むAI業務活用とクライアントへの説明、アジア5カ国で見劣りする日本の「ハイクラス人材」給与水準についてのデータを紹介します。

3月31日の「世界バックアップデー」にちなみ、6カ国（英・米・独・仏・豪・NZ）の企業幹部およそ4300人を対象に行われた「データレジリエンス」に関する調査結果。現在のビジネスはデータとAIへの依存を強めており、データ損失やダウンタイム（システム停止）に対して「かつてないほど脆弱になっている」と指摘する。調査では76％が、自社が完全なデータ停止に見舞われた場合に「3日以上を乗り切れない」と回答。また、44％は「24時間以内にデータ復旧できる自信がない」と答えている。今後1年間で最も恐れるリスクのトップは「ランサムウェア／サイバー攻撃」（67％）だったが、AI活用の浸透を背景に、自動化システムの暴走（制御不能）などの「AI関連リスク」（29％）がこれに次いだ。

⇒ いまや日々の業務継続もビジネス成長も「データとAI」抜きには語れない時代になりました。62％の企業幹部が「データ停止は景気後退よりも大きな経済的脅威」と回答したそうです。データの回復性（データレジリエンス）の重要度が高まっています。

人事機能がない中小企業の経営者／役職者と、過去5年以内に退職経験のある若手社員（20～35歳）を対象に「退職理由の本音と建前」を調べた。企業側は56.3％が「退職した若手社員の本当の退職理由（本音）のまったく／あまり把握していない」と回答。しかし、退職者側では「退職時に伝えた理由はとても／やや本音だった」が63.9％を占めており、双方の認識にギャップが見られる。会社側では、若手社員の退職の兆候についても「予兆に気づいていた（薄々感じていた）が、具体的な対策／改善ができなかった」（57.3％）、「予兆に気づけなかった」（37.4％）と苦慮する様子がうかがえる。

⇒ 労働人口が減少し、若手人材の流出防止に苦慮する企業。退職者側は「経営方針や戦略について納得できる説明があればとどまった」（32.0％）、「本音や不満を拾い上げる仕組みがあればとどまった」（27.7％）と回答していますから、まずは双方が“本音”で語り合える環境づくりが大切そうです。