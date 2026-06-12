うちの会社って標的？　元イスラエル諜報機関の会社がダークウェブを見張ってくれますよ

サイバー攻撃が激化する中、多くの経営者や情シスは、「うちの会社が攻撃リストに入っていないか心配」と考えているはず。そんな情報をダークウェブで調べてくれるのが、Interopに出展しているイスラエルのKELAだ。

2009年に設立されたKELAは、イスラエルの国防軍（IDF）諜報機関の専門家が設立したセキュリティベンダー。設立以来、収集し続けてるのが、アンダーグラウンドに拡がるサイバー攻撃のエコシステムの情報だ。

現在のサイバー攻撃は、ランサムウェアの開発、攻撃対象を探るための偵察やリスト収集、攻撃に必要な初期アクセス、実際に攻撃を行なうアフィリエイトなど分業化が進んでいる。こうしたリソースや情報にアクセスするには、非公開のTelegramチャネルやダークウェブのフォーラムなどに入るしかない。当然ながらユーザー企業にとっては敷居は高い。

KELAは、ダークウェブに忍び込んで、攻撃に活用されかねないユーザー情報を収集する。なにしろ設立メンバーが元諜報機関のメンバーで、サイバーセキュリティやサイバーインテリジェンスの専門家もそろっているので、まさに本職。Telegramのログショップにあるパスワードをリセットすることで、攻撃を無効化することもできるという。

ユーザーは中央省庁や国防、メガバンク、重要インフラ企業などが多い。ただ、最近では能動的攻撃アクセスの需要の高まりを受けて、民間企業も増えているとのこと。日本ではすでに7年ほど活動しているが、クレジッドカード会社のJCBが事例として公表されている。「知りたいけど、聞くのも怖い」が、ツールだけではなく、マネージドサービスでレポートを受け取ることもできるので、まずは調べてみては？



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