「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第24回
「知りたいけど、聞くのも怖い」 でも、調べた方がいいかも
うちの会社って標的？ 元イスラエル諜報機関の会社がダークウェブを見張ってくれますよ
2026年06月12日 07時00分更新
サイバー攻撃が激化する中、多くの経営者や情シスは、「うちの会社が攻撃リストに入っていないか心配」と考えているはず。そんな情報をダークウェブで調べてくれるのが、Interopに出展しているイスラエルのKELAだ。
2009年に設立されたKELAは、イスラエルの国防軍（IDF）諜報機関の専門家が設立したセキュリティベンダー。設立以来、収集し続けてるのが、アンダーグラウンドに拡がるサイバー攻撃のエコシステムの情報だ。
現在のサイバー攻撃は、ランサムウェアの開発、攻撃対象を探るための偵察やリスト収集、攻撃に必要な初期アクセス、実際に攻撃を行なうアフィリエイトなど分業化が進んでいる。こうしたリソースや情報にアクセスするには、非公開のTelegramチャネルやダークウェブのフォーラムなどに入るしかない。当然ながらユーザー企業にとっては敷居は高い。
KELAは、ダークウェブに忍び込んで、攻撃に活用されかねないユーザー情報を収集する。なにしろ設立メンバーが元諜報機関のメンバーで、サイバーセキュリティやサイバーインテリジェンスの専門家もそろっているので、まさに本職。Telegramのログショップにあるパスワードをリセットすることで、攻撃を無効化することもできるという。
ユーザーは中央省庁や国防、メガバンク、重要インフラ企業などが多い。ただ、最近では能動的攻撃アクセスの需要の高まりを受けて、民間企業も増えているとのこと。日本ではすでに7年ほど活動しているが、クレジッドカード会社のJCBが事例として公表されている。「知りたいけど、聞くのも怖い」が、ツールだけではなく、マネージドサービスでレポートを受け取ることもできるので、まずは調べてみては？
Interopをアスキーでは「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信しています！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第23回
ネットワークこのラック、黄色すぎるぞ!? ShowNetでひときわ目立つ、ケーブルまみれのコレは??
-
第22回
トピックス地球と月の間に「光の通信路」を作る計画が進行中！ 人類が挑むのは、宇宙でふらつく衛星の“ブレ”……？
-
第21回
トピックス手を振るとページがめくれる！ 本型サイネージが未来の展示物すぎて楽しい
-
第20回
ネットワーク量子コンピューターを超える!? 「光量子コンピューター」ってのがあるんです。
-
第19回
ネットワーククマ出没も不審者もカメラが見抜く！ 録るだけじゃない、“異常を見抜く”防犯技術がすごい
-
第18回
ネットワーク「ケーブルを引っ張ってみてください。」→引っ張ってみた結果……
-
第17回
ネットワークサーバーの水冷ぜんぶ見せる大作戦！ レノボが見せた“AI時代の冷却”が迫力ありすぎる
-
第16回
ネットワークマザーボードが油に沈んでる!? SFみたいな“液浸冷却システム”、見た目からして未来すぎる
-
第15回
トピックス“スター・ウォーズのホログラム”が現実に近づいた？ 幕張で見つけた裸眼3Dディスプレイが未来すぎる
-
第14回
ネットワークもはや現実。サムスンの立体ディスプレー、ものすごいリアル感だ！
- この連載の一覧へ