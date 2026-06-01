連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第235回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 5月23日～5月29日
SCS評価制度でセキュリティ投資「増額予定」が8割／大企業と中小企業のAI導入格差は2.7倍／情シスの3人に2人が「シャドーAI増加」実感、ほか
2026年06月01日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年5月23日～5月29日）は、SCS評価制度の開始を前にした企業セキュリティの現状、情報システム担当者が感じる「シャドーAI」、大企業と中小企業の間に生まれたAI導入格差、数万円で購入できる攻撃手法で数億円もの被害を生むランサムウェア攻撃の実態、エージェント型コーディングの普及で生じる開発現場の変化予測についてのデータを紹介します。
[セキュリティ] SCS評価制度の開始を控え、8割以上の企業が「セキュリティ投資を増額予定」（SmartHR、5月28日）
・85％の企業が取引先から「セキュリティ対策の証明／報告」を求められた経験
・利用するSaaS／ITツールを「すべて把握できている」企業は2割未満
・「SCS評価制度」の認知層では、8割超がセキュリティ投資を増額予定
従業員100名以上の企業を対象にIT資産／セキュリティ対策について調査した。サプライチェーン全体でのセキュリティ対策強化が求められる中で、「取引先からセキュリティ対策の証明／報告を求められた」経験を持つ企業は85.1％に上った。自社が利用するSaaSやITツール、それらのアカウントやユーザーを「一元的に把握できている」企業は19.4％にとどまり、退職者アカウントの削除対応についても、39.2％は「即時完了できていない／運用ルールが未整備」の状態にあるという。対策不足の理由は、やはり「予算不足」（49.2％）と「専任人材の不足」（47.6％）が上位。
⇒ 経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の運用開始は今年末の予定ですが、企業間ではそれに先んじて取引先にセキュリティ対策の証明を求める動きが出ています。同制度の運用開始で“共通のものさし”での対策証明が進むことが期待できます。また、同制度の認知層では81.3％が「セキュリティ投資を増やす予定」と回答しており、制度の開始が投資の後押しになっていることもうかがえます。
[セキュリティ][AI] 情シス担当者の3人に2人が「シャドーAIの増加を実感」、リスクはシャドーITより大きい（freee、5月28日）
・情シス担当者の3人に2人（66％）が、自社で「シャドーAIが増加」と回答
・担当者の約半数が「シャドーITよりもリスクが高い」と感じている
・「シャドーAIへの対策ができている」は42.3％、まだ半数未満
全国の情報システム（情シス）担当者を対象に、会社が公式に承認／管理していないITツールとAIツールの業務利用（シャドーIT、シャドーAI）の実態を調査した。1年前と比較して、従業員のシャドーAI利用が「増えている」と感じている担当者は66.0％。また、シャドーITよりもシャドーAIにリスクを感じる担当者は47.2％に達したが、一方で4人に1人（25.3％）は「わからない」と回答しており、シャドーAIのリスクの全容が測りかねている実態も明らかに。シャドーAIの利用状況が「可視化できている」（完全に＋ある程度）とする回答者は42.5％で、シャドーITの可視化状況とほぼ変わらない。シャドーAIへの対策実施状況についても、可視化状況とほぼ変わらなかった。
⇒ シャドーAIが増加した背景については、「スマートフォンでAI活用する従業員の増加」「AI活用ツールの増加」「拡張機能などで無意識にAI活用する機会の増加」という回答がトップ3でした。社員が「意図せず」業務利用してしまうケースは、シャドーITよりもシャドーAIのほうが多そうです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第234回
ITトピックAIセキュリティで必要な6つの対策／20代の半数が「検索エンジンを使わない」／生成AIツールはエンジニアの「業務インフラ」へ、ほか
-
第233回
ITトピック企業内“20代優遇”で30代が孤立／APAC政府で「ソブリンAI」投資意欲高まる／南海トラフ地震、企業の危機意識は高いが備えは低調、ほか
-
第232回
ITトピック「AI導入で人員を減らしても収益は増えない」その理由／「専任情シス不在」中小企業の3社に2社／ユーザーアカウント流出が加速、ほか
-
第231回
ITトピック情シスが答えた“AI時代に生き残るSaaS”の条件／企業の「攻めのDX」シフトが鮮明に／老後の所得中央値は月額32万円、ほか
-
第230回
ITトピック管理職ほど機密情報をAIに入力している実態、なぜ？／27卒学生の就職人気、IT業界トップ企業は／最新インシデントの傾向10パターンまとめ、ほか
-
第229回
ITトピックAIインフラ市場に大きな転機、中心は推論へ／ERPカスタマイズの“負の影響”明らかに／成熟したIPゲーム市場の成長戦略は、ほか
-
第228回
ITトピック若手が言わない“本音の退職理由”上位は／「データ停止は景気後退よりも企業の脅威」6割／クライアントに告げずAI活用するフリーランス、ほか
-
第227回
ITトピックAIエージェントで変わる世界の政府、日本は出遅れ／新卒IT技術者、女性比率が28％に上昇／40代は“新着アプリ”を入れない？、ほか
-
第226回
ITトピックエンジニアがAIコーディングに感じるメリットと課題／「数年以内にAIエージェントから深刻な情報漏洩」の予測、対策は？ ほか
-
第225回
ITトピックインフラ技術者の7割が“OS・基盤技術の理解不足”に直面／AIを育てる新職種「AIトレーナー」は儲かるか？ ほか
- この連載の一覧へ