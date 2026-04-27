本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年4月18日～4月24日）は、国内企業におけるDX推進やIT予算などの最新動向、情シス担当者に聞く「AI時代のSaaSの見直し」や「生き残るSaaSの条件」、9割が「生産性向上を実感」するITエンジニアの生成AI利用実態、年金と企業給付による退職後所得の変化についてのデータを紹介します。

国内の東証上場企業などを対象とし、957社が回答した「企業IT動向調査2026」より。DX推進の目的は依然「既存事業のコスト削減」が最多だが、前年比6ポイント減の36.1％まで縮小。一方で「既存事業の収益力向上」（20.3％）や「新規事業・新たな事業領域への進出」（13.5％）が増加しており、「守りのDX」から「攻めのDX」へシフトしつつある状況が明白に。IT予算については、増加傾向にあるものの、円安／人件費高騰／既存システム維持などの“不可避コスト”要因が膨らみ、成長投資への予算比率は横ばいにとどまる。システム開発のQCD（品質／予算／工期）順守状況も悪化しており、その対策として約7割が「内製と外部委託の使い分け」を目指している。セキュリティ対策については、経営課題としての重要度が上昇し続けているが、復旧手順整備や想定訓練といったレジリエンス対応は十分に浸透していない実態も明らかになった。

⇒ こうした結果をふまえて、JUASでは「これからのIT部門に求められる役割」は（1）DX・生成AI時代の企業変革リーダー、（2）コスト・データ・人の最適化マネジャー、（3）事業レジリエンスの全社リーダーの3つであると提言しています。

企業の情シス／DX推進／経営企画担当者を対象に実施した「AI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査」より。AIの進化を受けて「SaaSの見直しを実施／検討している」「その必要性を感じた」という回答は合計で80.4％に上る。見直し対象の上位は「プロジェクト管理・タスク管理」（45.3％）と「営業支援（SFA）」（44.2％）。一方で、ガバナンス／コンプライアンスに関わるSaaS（ワークフロー、電子契約、監査対応等）については、63.5％が「AIでは代替できない・すべきでない」と回答。「AIの判断ミスが重大なリスクにつながる」（52.9％）、「承認・決裁には人間の判断と責任が必要」（50.0％）といった理由が上位を占めた。AI時代になっても手放せないSaaSの条件としては、「AI連携機能」（43.9％）と「セキュリティ基準の高さ」（40.2％）が重視されている。

⇒ AIの進化に伴って“SaaSの死（SaaS is Dead）”という議論もさかんですが、業務領域によって「AIに任せられる／任せられない」の判断が必要、という結果です。なお、見直し対象として上位の「プロジェクト管理・タスク管理」と「営業支援（SFA）」ですが、同時に「AIでは代替が難しいSaaS」でも上位に挙がっており、単に利用企業が多い可能性もあります。ちなみに、AI連携機能を持たないSaaSについては、70.1％が「今後淘汰される」と回答しています。