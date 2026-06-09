“現役情シスの本音”を聞きながら、生中継で楽しもう！ 「Interop Tokyo 2026」はアスキーが全力特集！

今年の「Interop Tokyo 2026」はアスキーが特別中継！

”現役の情シス”と”忖度なしのホンネで”楽しむぞ！

6月10日から12日までの3日間、千葉県・幕張メッセで日本最大級のインターネットテクノロジー展示会イベント「Interop Tokyo 2026」が開催されます！

ネットワーク、セキュリティー、クラウド、AI、データセンターなど、インターネットの“今”と“これから”が一気に集まるInterop Tokyo。業界の最新技術を先取りできることから、毎年、メーカー、ベンダー、エンジニア、情シス担当者などで大きな賑わいを見せる、まさに年に一度のテクノロジー大祭典です。

アスキーでは、この年に一度の大祭典に合わせて、特別中継番組を配信します！

テーマは、ずばり「“現役の情シス”と“忖度なしのホンネで”見て行こう！」。アスキー編集部のいつものメンバーに加え、現役の情シスを特別ゲストに迎え、Interop Tokyo 2026の会場とアスキースタジオをつないでお届けします。

最新技術をきちんと見つつ、気になるところはホンネで聞く。そして、すごいものを見たら少年の心で「スゲー！」と言う。そんな肩肘張らないテンションで、会場の熱気をたっぷりお届けします。

さらに今回は、“編集部を挙げての全力特集”として、アスキー編集部メンバー総動員!? のにぎやかな企画にもなっています。真面目に学び、全力で驚き、全力でInteropを楽しむバラエティー感ありの特別番組です。Interop Tokyoに行く人も、行けない人も、会場の空気を一緒に味わえる内容になっていますので、ぜひ視聴予約のうえ、お気軽にご覧ください！

▽出演 【Interop Tokyo 2026会場中継 出演者】

テックアスキー編集部 編集長：大谷イビサ（レポーター）

アスキー編集部 新人営業：古谷柚里花（アシスタント）

アスキー編集部：岡本善隆、南田剛志、末岡大祐、八尋大地 【アスキースタジオ 出演者】

アスキー編集部：つばさ（MC） https://x.com/tsubasa_desu

アスキー編集部：ムラリン

テックアスキー編集部：大塚

特別ゲスト：株式会社INDUSTRIAL-X 情報システム部 CISO 最高情報セキュリティ責任者 大久保 英徹 ＜企画協力：五十音順＞

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