Interop Tokyo 2026が始まったー！ アスキーの現地レポートで楽しもう！

本日、開幕！

6月10〜12日の3日間、幕張メッセで国内最大級のインターネットテクノロジーの展示会「Interop Tokyo 2026」が開催されます！

アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載していきます！ さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていくので、ぜひ記事をチェックしてください。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！