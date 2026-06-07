このままで大丈夫？　中小企業の現場を変えつつあるAIの危うさ

中小企業のユーザー事例を取材すると、この1年でAIの利活用がずいぶん加速していることが体感できる。「事例に登場するようなITリテラシのそれなりにある会社」という限定条件なのかもしれないが、IT部門のみならず、経営者や現場のビジネスパーソンが、身近な相談相手としてAIを普段使いするようになっている。

わかりやすい例が、AIで作成されているプレゼンがすごく増えたという点だ。これまで「ストーリーは面白いんだけど、プレゼンがイマイチで……」というケースは多かったが、AI作成のプレゼンで説得力が増した企業が多い。「手作り感がなくなった」という別の問題はあるとは言え、表現したいアイデアにツールが追いついた感じがする。

一方で最近危うさを感じるのは、AIで作成されたコードをあまり躊躇なくシステムやWebサイトに取り込んでしまう例だ。外部の業者にわざわざお願いしなくても、AIがシステムにまつわる課題を解決してくれるのは、ユーザーにとっては確かに僥倖。しかし、ChatGPTで作成したコードをほいほい組み込んで、不具合が起こった際に、果たして誰がサポートしてくれるのか？ エンジニア目線では不安しかない。「中小企業のAIリテラシはまだまだ」「AIは現場のアイデアが活きる手段」という前提で、AIの利活用を野放しにしていると、あとで大きなしっぺ返しを食らうのは間違いない。