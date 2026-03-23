本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年3月14日～3月20日）は、AIコーディング支援ツールに対するITエンジニアの評価と課題、AIエージェントに起因するセキュリティ／情報漏洩事故の将来予測、企業におけるオープンソースソフトウェア（OSS）の活用状況と課題、過去6年／340万人のストレスチェック分析から見えたミドルシニア層の“疲弊”についてのデータを紹介します。

AIコーディング支援ツールを業務利用しているITエンジニアを対象とした調査（2025年11月に調査実施）。「業務の生産性向上」を実感している回答者は86.0％に達する。生産性が向上したと答えた回答者が挙げる具体的な効果としては、「コーディング時間の短縮」（56.6％）のほか、「デバッグ作業の効率化」（43.9％）、「定型的なコード記述の手間削減」（34.8％）など。ただし、67.1％のエンジニアが「課題や不満」も感じており、具体的には「意図しないコードが生成される」（54.9％）、「提案されるコードの精度が低い」（37.2％）といった点が問題視されている。

⇒ 同調査によると「複数のツールを併用している」エンジニアが62.2％です。最も頻繁に利用するツールとしては「GitHub Copilot」（44.2％）、「OpenAI Codex」（26.5％）、「Gemini CLI」（23.8％）がトップ3でしたが、4カ月前（2025年11月）の調査であり、この分野は進化が速いですから、現在はまた違う調査結果になりそうです。

AIエージェントが自律的に業務タスクを実行するためには、人間のユーザーと同じように業務システムへアクセスできる必要があるが、これをサイバー攻撃者が悪用すれば「企業のデータに不正アクセスできる格好の手段」にもなりうる。企業が十分なセキュリティ対策やガバナンスへの考慮がないままAIエージェントの導入を進めると、「正規のエージェント」「攻撃者に乗っ取られたエージェント」の見分けがつかなくなり、深刻な情報漏洩の原因になりかねない。ガートナーでは、2028年までにそうした攻撃被害が発生しうると予測している。

⇒ AIエージェント導入に向けた機運が高まる中で、情報セキュリティ面での警告です。AIエージェント自体がまだ技術進化の途上にあり、導入する企業はAIエージェントの技術、セキュリティ対策の技術の2つが共に不安定な中で、戦略的な意思決定を下していく必要があると指摘しています。