本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年3月21日～3月27日）は、世界の行政機関で加速する“AIエージェントによる意思決定の自動化”、女性や“理系以外”専攻者が増える新卒ITエンジニア、調達／購買業務のIT化加速に伴い成長する購買管理市場、“非デジタルネイティブ”40代のモバイルアプリ利用の特徴についてのデータを紹介します。

ガートナーによる予測。2028年までに、世界の政府機関の少なくとも80％がAIエージェントを導入し、日常的な意思決定を自動化することで「効率化」や「サービスの向上」を実現する見込みだという。ただし、同社の2025年調査によると、政府機関でAI価値を実現していくうえでは「戦略のサイロ化」（41％）や「レガシーシステム」（31％）が最も根強い障壁だと捉えられている。日本については、一般的な生成AI活用は進む一方で、自律的なAIエージェント導入は「世界水準から明らかな後れを取っている」と指摘。将来的なサービス維持に「致命的な格差を生みかねない」と警鐘を鳴らし、行政プロセスの抜本的再設計、堅牢なガバナンス構築に取り組む必要性を指摘している。

⇒ 日本の行政サービスに携わる人材不足が明らかな中で、自律型AIエージェントの導入による業務タスクの自動化は“待ったなし”の状況ですが、「世界水準から明らかな後れ」という厳しい指摘がなされました。ツール導入だけでなく、組織の業務プロセスやガバナンスを見直す必要もあるようです。

ITエンジニアの新卒就職状況レポートより。高等教育機関（大学院、大学、短大、高専、専修学校）を2025年3月に卒業した人のうち、ITエンジニアに新卒就職したのは前年比0.7％増の6万1000人。就職者数としては4年連続の伸びだが、伸び率は鈍化傾向にある。10年前（2015年）と2025年を比較すると、女性の就職者数は約2.0倍増（0.9万人から1.7万人へ）と、男性の約1.6倍増（2.8万人から4.4万人へ）を上回っている。2025年の女性比率は“4人に1人以上”となる28.0％だった。

⇒ また大学卒者の出身学部を見ると、理系（理学部、工学部）が約1.5万人であるのに対し、“理系以外”が約2.5万人と大きく割合を増やしています。業務では、これまで以上に深いIT専門知識が求められるようになっているため、企業側では「入社後の教育／育成体制の整備」などのギャップを埋める施策を行うことが重要だとしています。