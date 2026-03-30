連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第227回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 3月21日～3月27日
AIエージェントで変わる世界の政府、日本は出遅れ／新卒IT技術者、女性比率が28％に上昇／40代は“新着アプリ”を入れない？、ほか
2026年03月30日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年3月21日～3月27日）は、世界の行政機関で加速する“AIエージェントによる意思決定の自動化”、女性や“理系以外”専攻者が増える新卒ITエンジニア、調達／購買業務のIT化加速に伴い成長する購買管理市場、“非デジタルネイティブ”40代のモバイルアプリ利用の特徴についてのデータを紹介します。
[行政DX][AIエージェント] 世界の政府機関で「AIエージェントによる日常的な意思決定の自動化」が急速に普及するとの予測（ガートナージャパン、3月24日）
・世界の政府機関で「AIエージェントによる日常的な意思決定の自動化」が進むと予測
・AI価値実現の障壁となるのは「戦略のサイロ化」「レガシーシステム」
・日本は、自律的なAIエージェントの導入では「世界水準から明らかな後れ」
ガートナーによる予測。2028年までに、世界の政府機関の少なくとも80％がAIエージェントを導入し、日常的な意思決定を自動化することで「効率化」や「サービスの向上」を実現する見込みだという。ただし、同社の2025年調査によると、政府機関でAI価値を実現していくうえでは「戦略のサイロ化」（41％）や「レガシーシステム」（31％）が最も根強い障壁だと捉えられている。日本については、一般的な生成AI活用は進む一方で、自律的なAIエージェント導入は「世界水準から明らかな後れを取っている」と指摘。将来的なサービス維持に「致命的な格差を生みかねない」と警鐘を鳴らし、行政プロセスの抜本的再設計、堅牢なガバナンス構築に取り組む必要性を指摘している。
⇒ 日本の行政サービスに携わる人材不足が明らかな中で、自律型AIエージェントの導入による業務タスクの自動化は“待ったなし”の状況ですが、「世界水準から明らかな後れ」という厳しい指摘がなされました。ツール導入だけでなく、組織の業務プロセスやガバナンスを見直す必要もあるようです。
[人材][人材] ITエンジニアへの新卒就職者数は4年連続増加、4人に1人が女性、3人に2人が“理系以外”専攻（ヒューマンリソシア、3月27日）
・2025年春の新卒ITエンジニア就職者数は6.1万人、前年比0.7％増
・女性比率は4年ぶりに上昇、全体の28.0％を占める1.7万人が女性
・10年前と比較すると“理系以外”学部出身者が約2.3倍と大きな伸び
ITエンジニアの新卒就職状況レポートより。高等教育機関（大学院、大学、短大、高専、専修学校）を2025年3月に卒業した人のうち、ITエンジニアに新卒就職したのは前年比0.7％増の6万1000人。就職者数としては4年連続の伸びだが、伸び率は鈍化傾向にある。10年前（2015年）と2025年を比較すると、女性の就職者数は約2.0倍増（0.9万人から1.7万人へ）と、男性の約1.6倍増（2.8万人から4.4万人へ）を上回っている。2025年の女性比率は“4人に1人以上”となる28.0％だった。
⇒ また大学卒者の出身学部を見ると、理系（理学部、工学部）が約1.5万人であるのに対し、“理系以外”が約2.5万人と大きく割合を増やしています。業務では、これまで以上に深いIT専門知識が求められるようになっているため、企業側では「入社後の教育／育成体制の整備」などのギャップを埋める施策を行うことが重要だとしています。
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