3万円でPC買うならコレ！整備済みdynabookがAmazonで30,390円！！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【整備済み品】東芝 ノートパソコン dynabook G83登場！

高性能ながらも軽量で、持ち運びに最適な東芝のノートPC「dynabook G83（整備済み品）」が、Amazonで格安販売中です。

新品価格139,800円のところ、なんと30,390円というお得な価格で購入できます。

Amazon整備済み品（中古品）のため少々心配になるかもしれませんが、AmazonによるAmazon整備済み品の説明によれば「商品が正常に機能しない場合、ご購入から180日の期間中であれば、Amazon認定出品者が交換または返金を行います。」との事。

【整備済み品】東芝 ノートパソコン dynabook G83の特徴

① 軽量・薄型で抜群の携帯性

13.3インチ FHDディスプレイを搭載しながら、約1kg台の軽量ボディを実現。薄型設計でバッグにもすっきり収まり、通勤・通学や外出先での作業も快適です。

② ハイスペック＆高速起動

第10世代 Intel Core i5-10210U プロセッサーを搭載。OSやアプリの起動がスピーディーで、ビジネスシーンや在宅ワークでストレスのないパフォーマンスを発揮します。

③ Officeと充実のインターフェース

Windows 11とOffice 2019（Word、Excel、PowerPoint）が標準搭載されており、すぐに仕事や学習に活用可能。USB Type-C、HDMI、Webカメラなど、接続端子も充実しています。

製品仕様

SSD容量：256 GB

OS：Windows 11 Pro

画面サイズの単位：13.3 インチ

ネイティブ解像度：1920x1080ピクセル

内蔵メモリー容量：8GB

CPU：Core i5-10210U 1.6GHz

まとめ：今だけのお得な価格！

新品の価格13万9,800円から78%引きの30,390円で購入可能です。

高性能なモバイルPCがほぼ3万円で手に入ります。180日間の保証付きで安心の整備済み品を、この機会にぜひご検討ください。

※整備済み品のため、中古商品です。

※価格は記事作成時点の情報です。