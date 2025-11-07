Dreamotionは11月7日、感動で情緒がぐちゃぐちゃになると話題の犬ゲー「マイリトルパピー（My Little Puppy）」をPC（Steam）向けに発売した。

本作は、「人が死ぬと、先にあの世に旅立った犬が迎えに来る…」というお話をもとにした作品。犬の天国にいたコーギーのボングを主人公に、今まさに天国への道にさしかかった生前の飼い主（パパ）の匂いを嗅ぎだして迎えに行く旅に出るという内容。

犬のクオリティが非常に高いのが特徴の本作。序盤では天国の人々（犬々）との微笑ましいやり取りで、ほっこりした気持ちになるはず。

そしてパパさんの匂いを嗅いだボングは天国のみんなと一時の別れを告げて旅立つ。手書き風のイラストで回想が入り、「絶対に再会させてあげたい」という気持ちになるはずだ。

ゲーム性としては噛む、嗅ぐ、吠える、走る、ジャンプするといった犬ならではのアクションを駆使し、砂漠、雪山、ビーチなどを進んでいく。アドベンチャー、アクション、レーシング、ステルスなど多彩なジャンルの試練を乗り越え、パパさんの元へ――。

すでにプレイしたユーザーからは「史上最高の犬ゲー」「お尻がぷりぷり」「だめだ、涙でプレイできない」「グラフィックが綺麗で犬もものすごく可愛い」「笑ったり泣いたりと良い作品でした」「人は選ぶが、刺さるものがある一本」など好評の声が寄せられている。

「マイリトルパピー」はPC（Steam）向けに配信中。価格は2900円で、11月18日まではリリース記念セールとして2320円（20％オフ）で購入できる。