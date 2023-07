ハピネットは7月12日、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第8弾タイトルとして、PlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『Stray』(ストレイ)のパッケージ版を、2023年11月22日に発売すると発表した。

通常版に加えて、オリジナル特典付きのスペシャルエディションを販売。本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始している。価格は通常版が4400円、スペシャルエディションが6380円だ。

また、2023年7月14日~16日に開催されるインディーゲームの祭典BitSummitに『Stray』も出展決定。

さらに、「Happinet Indie Collection」のBitSummit出展企画として、本日より公式Twitterにて、Amazonギフトコード1万円分が抽選で5名に当たるフォロー&リツイートキャンペーンを開始しているので要チェックだ。

・『Stray』公式サイト

https://stray.happinet-games.com/

・ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter

https://twitter.com/happinet_game

・『Stray』トレーラー

https://youtu.be/wKgICrHbFiw

『Stray』について

怪我をし、ひとりぼっちになってしまった一匹の迷い猫。忘れ去られた都市から脱出するため、古代の謎を解く。

『Stray』の舞台は細部まで緻密に描写された衰退したサイバーシティだ。プレイヤーは猫となり三人称視点でネオン街や、ダークな雰囲気の裏路地を自在に歩き回り、真相を追っていく。

開発者はフランス南部を拠点にゲームを制作する少数精鋭のクリエイター集団 BlueTwelve Studio。『Stray』は、クリエイターよりも猫の数が多いチームが手掛けたオリジナルタイトルとなる。

狭い隙間を潜り抜けたり、高低差のある段差を飛び移ったりと、猫の特性を活かしたアクションで街中を駆け回ることができる。道中で出会い、そして友だちとなる空飛ぶ小型ドローン「B-12」と助け合いながら、ロボットだけが暮らす奇妙な都市からの脱出を目指し、家に帰る道を見つけよう。

オリジナル特典付き!

スペシャルエディション(パッケージ版)同梱内容

① ゲームソフト本編(パッケージ版)

② オリジナルサウンドトラックCD(2枚組)

③ アクリルジオラマスタンド

→スペシャルエディション(パッケージ版)だけのオリジナル特典。『Stray』の世界観を再現したアクリルジオラマスタンド。

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

国内最大のインディーゲームの祭典BitSummitに

『Stray』を出展

Happinet Indie Collectionのブースにて『Stray』の試遊ができるほか、『Stray』のオリジナルステッカーを配布予定。来場の際は、Happinet Indie Collectionブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

《BitSummit概要》

日程:2023年7月14日~16日

※14日のビジネスデイは、ビジネスチケットの購入者のみ入場可能です。

時間:10時~17時

会場:京都市勧業館「みやこめっせ」

公式サイト:https://bitsummit.org/

公式Twitterにて「Happinet Indie Collection」

BitSummit出展企画キャンペーンを開始

「Happinet Indie Collection」のBitSummit出展企画として、本日2023年7月12日よりハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitterにてフォロー&リツイートキャンペーンを開始した。

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitterをフォローして、キャンペーンツイートをリツイートした人の中から、抽選で5名にAmazonギフトコード1万円分をプレゼント。応募期間は、2023年7月12日~7月18日23時59分までとなる。詳細は以下のキャンペーンページを確認してほしい。

・キャンペーン詳細

https://happinet-games.com/news/0712twittercp/

また、今後も公式Twitterでは各種キャンペーンを含め、ゲームのさまざまな情報を発信するとのこと。フォローして情報を追ってみてはいかがだろうか。

・ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter

https://twitter.com/happinet_game

【ゲーム情報】

タイトル:Stray

ジャンル:アドベンチャー

販売:ハピネット

開発:BlueTwelve Studio

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年11月22日

価格:

通常版:4400円(パッケージ版)

スペシャルエディション:6380円(パッケージ版)

CERO:B(12歳以上対象)

© 2022-23 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.