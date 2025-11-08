ゲームの秋、eスポーツの秋を『スト6』で味わってみては？

「ニンテンドーeショップ」「PlayStation Store」「Steam」の各デジタルストアにて、「CAPCOM AUTUMN SALE」が開催中だ。カプコンの人気作や名作がセール対象になっているので、ゲームの秋を満喫したい人はぜひチェックしてほしい。

数あるセール対象の中から、Steam版とNintendo Switch 2版の『ストリートファイター6』をピックアップ。通常価格4990円のところ、セール期間中は50％オフの2495円で購入可能だ。Steam版は2025年11月12日2時59分まで、Nintendo Switch 2版は2025年11月13日23時59分までセール中。

『ストリートファイター6』の世界大会「CAPCOM CUP 12」や、公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」が盛り上がっている。お買い得になった『ストリートファイター6』を購入し、eスポーツの波に乗ってみてはいかがだろうか？