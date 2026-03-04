任天堂は3月3日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchで遊べるインディーゲームを紹介する「Indie World 2026.3.3」を配信した。

そのなかで、Nintendo Switch用ソフト「My Little Puppy（マイリトルパピー）」が話題を呼んでいる。ダウンロード版の発売は5月29日、パッケージ版は6月予定とのこと。

本作は、「亡くなってしまった人と犬が再会し一緒に暮らす天国」で待っていたコーギー犬が、主人の匂いを感じ取って天国を飛び出し、迎えに旅立つ作品。

主人公はワンコなので、茂みに隠れたり、吠えて注意を引いたり、マーキングして道を忘れないようにすることができる。ときにはほかの犬や人々と助けあい、森、海、雪山、砂漠などで遭遇する困難を乗り越え、主人との再会を目指す。

PVを見たユーザーからは「冒頭のナレーションですでに号泣」「これ泣かずにプレイできる？」「これ遊びたかったんだ、感謝」「ネコチャンVer.が出たら買う」「ゲームが癒しになる」などの声が寄せられている。

なお、「マイリトルパピー」はPC（Steam）向けにも配信中。評価は“圧倒的に好評”を獲得しており、「死ぬほど泣ける」「控えめに言って最高の作品」などの声も。価格は2900円だ。