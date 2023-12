Annapurna Interactiveは12月6日、猫になってサイバーシティを冒険するゲーム『Stray』(ストレイ)が、macOSに対応したと発表。価格は、Mac App Storeが4000円、PC(Steam)版が3750円(※)となる。

※2023年12月12日までは34%オフセールで、2475円で購入可能。

本作は2022年7月にPlayStation 5/PlayStation4/PC(Steam)版が発売されたタイトル。このたび、macOSに対応したことでプレイ環境の選択肢が広がった形だ。

ぜひこの機会に、猫視点で冒険を楽しめる本作を遊んでみてはいかがだろうか。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1332010/Stray/

・Mac App Store

https://apps.apple.com/jp/app/stray/id6451498949?mt=12

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Stray

ジャンル:アドベンチャー

配信:Annapurna Interactive

開発:BlueTwelve Studio

プラットフォーム:PC(Steam/macOS)

※PlayStation 5/PlayStation 4でも発売中

発売日:発売中(2023年12月6日)

価格:

Steamストア:3750円

Mac App Store:4000円

CERO:B(12歳以上対象)

© 2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.