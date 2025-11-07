【即戦力】初期設定済みSurface Pro 5 Core i5搭載モデルがセール特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】【整備済み品】Surface Pro5 Core i5-7300U@2.6GHz 12.3 インチ 登場！

高性能2in1 PCをお得に手に入れるチャンス！ MicrosoftのSurface Pro 5（整備済み品）が、Amazonセールに登場しました。

12.3インチのタッチパネルを搭載したこのモデルは、薄型軽量で高い携帯性を誇り、ビジネスや学習、エンターテイメントまで幅広く対応します。参考価格52,800円のところ、今なら32％OFFの35,910円という大幅な割引価格で購入できます。

【整備済み品】Surface Pro5 Core i5-7300U@2.6GHz 12.3 インチ の特徴

① 3万円台でOffice搭載の即戦力

Windows 11とMS Office 2019がインストール済みで、電源を入れるだけですぐに仕事や学習に使えます。この価格帯でOffice搭載は非常に高コスパです。

② 高解像度タッチパネル2in1

12.3インチ（2736×1824）の高解像度PixelSenseディスプレイを搭載。キーボード（付属）を装着すればノートPCとして、外せばタブレットとして直感的な操作が可能です。

③ 安心の整備済み品＆180日保証

本製品は、Amazon Renewed認定の整備済み品で、プロによる検査とクリーニングを実施。新品同様の品質でありながら、180日間の長期保証が付いているため、安心してご購入いただけます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高コスパなSurface Proを手に入れて、快適な2in1ライフを始めましょう！

※価格はメモリ容量やSSD容量によって異なります。