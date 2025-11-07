【16時間駆動】驚くほど速く、長持ちする次世代2in1「Surface Pro」12インチモデルが大幅ディスカウント

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Surface Pro 12 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB プラチナ EP2-27667 登場！

AI機能と高速パフォーマンスを備えた次世代PCが登場！ MicrosoftのSurface Pro 12インチ Snapdragon X Plusモデルが、Amazonセールに登場しました。

タブレットの柔軟性とノートPCの生産性を兼ね備えたこのCopilot+ PCが、参考価格164,780円のところ、今なら15％OFFの139,624円というお買い得価格で手に入ります。

Surface Pro 12 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB プラチナ EP2-27667 の特徴

① 高速AI機能：Snapdragon X Plus搭載

8コアのSnapdragon X Plusプロセッサーと、51 TOPSのNPU（AI処理専用チップ）を搭載。AIにより高速化されたCopilot+ PCエクスペリエンスを実現し、生産性や創造性を格段に高めます。

② 16時間のロングバッテリーと軽量ボディ

最大16時間（ローカルビデオ再生時）という一日中長持ちするバッテリー駆動時間を実現。重量はわずか686gと軽量で、外出先でもバッテリーの心配なく作業できます。

③ 妥協のないディスプレイと安心保証

12インチ PixelSense LCDタッチスクリーンは、Dolby Atmosオーディオと組み合わさり、映画館さながらの没入感を提供。さらに、3年間のハードウェア保証（本体）が付帯しており、安心して長期使用が可能です。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、最新のAI機能とモバイル性能を兼ね備えたSurface Proを、お得な価格で手に入れてください。