【25％OFF】AIも快適！ 軽量ハイスペックノート「Dell Inspiron 13 5330」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Inspiron 13 5330 13.3インチ登場！

最新のAI体験と映像美を追求したモバイルPC。Dell（デル）のInspiron 13 5330（Core Ultra 5/Office 2021搭載）が、Amazonタイムセールに登場しました。

高性能なIntel Core Ultraプロセッサーを搭載し、持ち運びやすい1.24kgの薄型軽量ボディを実現。参考価格169,800円のところ、今なら25％OFFの127,800円という大幅な割引価格で手に入ります。

【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Inspiron 13 5330 13.3インチの特徴

① AI処理も快適な「Core Ultra 5」搭載

インテルの最新世代CPU「Core Ultra 5 125H」を採用。AIワークロードにも最適化されており、クリエイティブ作業やマルチタスクも快適です。内蔵GPU性能も高く、動画編集や画像処理もスムーズ。

② 高品質ディスプレイ

13.3インチのQHD+（2560×1600）非光沢ディスプレイはDolby Vision対応で、映像鑑賞や資料作成も鮮明に表示します。

③ 心揺さぶる映像とサウンド

13.3インチのQHD（2560x1600）広視野角ディスプレイは、Dolby VisionとDell ComfortView Plus（ブルーライト低減）に対応。さらに、Dolby Atmosによる包み込まれるような空間オーディオ体験を実現します。

④ 即戦力スペックと安心サポート

16GBメモリと512GB SSD、そしてMicrosoft Office Home＆Business 2021を搭載し、すぐにビジネスに使用可能。1年間翌営業日対応の出張修理サービスも付属しており、万が一の故障時も安心です。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 125H（シリーズ1,コア:14/キャッシュ:18MB/最大:4.5GHz）

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【メモリー】標準:16GB（オンボード）LPDDR5x 6400MHz

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【画面サイズ】13.3インチQHD+（2560x1600）

【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x1,Thunderbolt 4（Type-C）x2 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャック×1 映像:HDMI1.4x1

【内部】M.2:WiFi/BT用M.2 2230x1,SSD用M.2 2230/2280x1

【通信】有線:なし 無線:WiFi 6E（a/b/g/n/ac/ax）+BT5.2

【主な付属品】電源ケーブル,65W USB-Cアダプター

【Office】Microsoft Office Home&Business 2021/Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版

【セキュリティ】マカフィー セキュリティーソフト12か月版

【サポート】1年間翌営業日対応オンサイト修理サービス（免責事項をご確認ください）

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、4万円以上お得な価格で、最新CPU搭載の高性能モバイルPCを手に入れましょう。

※価格はCore Ultra 7モデルやOfficeなしモデルなど、構成によって異なります。