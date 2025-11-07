【10％オフ】AIチップ×ライカ画質！「Insta360 Ace Pro」アクションカメラがAmazonで37,900円に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Insta360 Ace Pro アクションカメラ登場！

Insta360のフラッグシップアクションカメラ「Insta360 Ace Pro」が、Amazonタイムセールに登場しました。

大型センサーとAIチップを組み合わせ、低照度性能を向上させたこのモデルが、過去価格41,900円のところ、今なら10％OFFの37,900円というお買い得価格で手に入ります。

Insta360 Ace Pro アクションカメラの特徴

① AIチップ搭載の圧倒的画質

1/1.3インチの大型センサーと強力な5nm AIチップを搭載。これによりノイズが低減し、特に低照度環境での撮影を再定義するPureVideoモードを実現。昼夜問わず精細な映像を記録できます。

② 2.4インチフリップ式スクリーン

2.4インチの巨大なフリップ式タッチスクリーンにより、自撮りやVlog撮影、ローアングル・ハイアングル撮影時のプレビューが簡単に。操作性も向上しています。

③ 究極の手ブレ補正と耐久性

最先端のFlowState手ブレ補正により、激しい衝撃や揺れでも映像が安定。水深10mまでの防水性能と-20℃の耐寒性を備えており、水中やウィンタースポーツ、モータースポーツなど、あらゆる環境での使用に対応します。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

最新のAIチップと大型センサーを搭載したフラッグシップアクションカメラを、この機会にお得に手に入れてください。

※価格はAmazon限定のお得セットなど、スタイルによって異なります。