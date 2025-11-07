Amazonセール情報大紹介！ 第326回
【動画視聴が快適に】スタンド付き！ Ankerの超スリムMagSafeバッテリーが特価
2025年11月07日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Anker 622 Magnetic Battery（MagGo）登場！
AnkerのMagSafe対応モバイルバッテリー「Anker 622 Magnetic Battery（MagGo）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
iPhoneの背面に強力マグネットでピタッと吸着し、ワイヤレス充電が可能。さらに折りたたみ式スタンドも搭載したこの人気モデルが、参考価格4,990円のところ、今なら24％OFFの3,790円というお買い得価格で手に入ります。
Anker 622 Magnetic Battery（MagGo）の特徴
① ケーブルフリーのワイヤレス充電
MagSafeに対応したiPhoneに強力マグネットでズレずに吸着。外出時でもケーブルを使わずに充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。
② 超スリム設計＆スタンド搭載
薄さわずか12.8mmのスリムデザインで、充電中でもiPhoneの操作を邪魔しません。内蔵された折りたたみ式スタンドにより、動画視聴やビデオ通話を見やすい角度に保ちながらワイヤレス充電が可能です。
③ コンパクトながら5000mAh
超コンパクト設計でありながら5000mAhの容量を搭載。iPhoneを約1回充電できるパワフルさで、バッテリーの不安を解消します。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
1,000円以上お得な価格で手に入るこの機会に、iPhoneの充電スタイルをアップグレードしましょう。
※本製品はMagSafe規格の15Wではなく、最大7.5Wのワイヤレス充電に対応しています。
