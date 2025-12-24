インティ・クリエイツは12月24日、Steamストア／PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「年末年始セール」を開催中だと発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、同社のほぼすべてのタイトルがラインアップ。最大65％オフ（VR作品除く）とお買い得になっているので、この年末年始の余暇に未プレイのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

【セール期間】

●PC（Steam）版（セール期間：2025年12月19日～2026年1月6日2時59分）

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

●PlayStation版（セール期間：2025年12月22日～2026年1月7日23時59分）

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

●Nintendo Switch版（セール期間：2025年12月23日～2026年1月15日23時59分）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

■対象タイトル

65％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4

65％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）

65％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）

65％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

25％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングルエディション……Switch／PS5／PC（Steam）

55％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam）

65％オフ マイティガンヴォルト（ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）

65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）

50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）

60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

50％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）

65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4

65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch

65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch

55％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）

35％オフ グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

55％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

60％オフ 九魂の久遠……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

40％オフ カルドアンシェル……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

35％オフ 精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）

20％オフ 魔女ガミ－The Witch of Luludidea－……Switch／ Switch 2／PC（Steam）

