足元360度あたたかい！「北国のこたつ」デスク下ヒーターがクーポンで1,000円オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

「北国のこたつ」のデスク下ヒーターが1,000円引きクーポン利用で6,999円

在宅ワークや勉強中に足元が冷えて集中できない──。そんな冬の悩みを解消してくれるのが、「北国のこたつ」から発売されている「デスク下 足元ヒーター」。

現在Amazonでは、1,000円オフクーポンの利用で、通常価格7,999円が6,999円になります。クーポンを使って、冬のデスクを快適にしておきましょう！

360度側面＋底面発熱で全方位温かい！

360度全包囲＋底面発熱パネルで足元を360度包み込むように温めてくれます。熱が逃げにくく、まるで“足元だけこたつ”のような心地よさを実現。

消費電力わずか150W！1時間あたりの電気代は約2円

360度温かいのに、1時間あたりの電気代は約2円と経済的で、セラミックヒーターや電気ファンヒーターの約1/6の電力で使用できます。

安全設計で家族にもやさしい

4時間自動オフ機能と、45度以上傾くと、電源が自動で切れる転倒オフ機能を搭載。小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。

クーポン利用の特別価格

通常価格：7,999円

クーポン利用価格：6,999円［1,000円OFF］