コーエーテクモゲームスは11月6日、Nintendo Switch 2 専用ソフト「ゼルダ無双 封印戦記」を発売した。あわせて、ショートトレーラーも公開している。

本作は「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去の時代を描く作品。コーエーテクモゲームスのAAAスタジオが開発を手掛ける「無双」シリーズの一作だ。

多数の敵をなぎ払う「無双アクション」と「ゼルダの伝説」の世界観の融合。シリーズファンからは発売前から熱い期待を寄せられており、記事執筆時点のマイニンテンドーストアにおけるダウンロードランキングでは1位を獲得している。

発売にともない、公式からはさらに長く遊べるよう、今後“2回”の無料アップデートを予定していると発表があった。どんな追加要素が来るのか、続報に期待しよう。

なお、ASCIIでは先行プレイレビュー記事も掲載。本作の魅力をネタバレ無しで語っているので、あわせてチェックし購入の参考にしてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダ無双 封印戦記

ジャンル：アクション

販売：コーエーテクモゲームス

発売日：発売中（2025年11月6日）

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

価格：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo