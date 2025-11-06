Switch 2「ゼルダ無双 封印戦記」発売 無料アップデートが“2回”ある！
コーエーテクモゲームスは11月6日、Nintendo Switch 2 専用ソフト「ゼルダ無双 封印戦記」を発売した。あわせて、ショートトレーラーも公開している。
本作は「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去の時代を描く作品。コーエーテクモゲームスのAAAスタジオが開発を手掛ける「無双」シリーズの一作だ。
多数の敵をなぎ払う「無双アクション」と「ゼルダの伝説」の世界観の融合。シリーズファンからは発売前から熱い期待を寄せられており、記事執筆時点のマイニンテンドーストアにおけるダウンロードランキングでは1位を獲得している。
発売にともない、公式からはさらに長く遊べるよう、今後“2回”の無料アップデートを予定していると発表があった。どんな追加要素が来るのか、続報に期待しよう。
なお、ASCIIでは先行プレイレビュー記事も掲載。本作の魅力をネタバレ無しで語っているので、あわせてチェックし購入の参考にしてもらいたい。
●その面白さ、伝説級！Nintendo Switch 2『ゼルダ無双 封印戦記』レビュー 無我夢中になるほどの“無双体験”
https://ascii.jp/elem/000/004/336/4336879/
【ゲーム情報】
タイトル：ゼルダ無双 封印戦記
ジャンル：アクション
販売：コーエーテクモゲームス
発売日：発売中（2025年11月6日）
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
価格：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo