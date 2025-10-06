『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たな5人のキャラクターを公開！

コーエーテクモゲームスは10月6日、Nintendo Switch 2向けアクションゲーム『ゼルダ無双 封印戦記』について、本作に登場する新たなキャラクター「アーガスタ」「キア」「クラフィカ」「アルディ」「ラナリア」の情報を公開した。

ゲームの発売日は、2025年11月6日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8980円、パッケージ限定のTREASURE BOXが1万7780円となる。

『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たなキャラクターたち

アーガスタ

ゴロン族を率いる族長。理知的でおおらかな人柄をしている。ラウルとの付きあいは長く、親しい友人関係にある。

キア

武芸に優れたゾーラ族の王女。その勇猛果敢な戦ぶりで、率いる民を勇気づける。

クラフィカ

リト族を率いる族長にして、機知に富んだ戦士。掴みどころのない言動を取るが、根は仲間思いで義理堅い。

アルディ

ゲルド族をまとめる心優しき戦士。ゲルド族の掟の下、族長ガノンドロフに従っている。

ラナリア

ゼルダに仕える侍女。おっとりした性格だが、仕事が速く、ラウルからも信頼されている。神秘的なものへの好奇心が強く、常に記録用の手帳を手放さない。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダ無双 封印戦記

ジャンル：アクション

販売：コーエーテクモゲームス

発売日：2025年11月6日

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

価格：

通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万7780円（パッケージ版） ※グッズのみ：8800円

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

【TREASURE BOX内容物】

・本編ゲームソフト（パッケージ版）

・マフラータオル

・B2布ポスター

・ウッドキーホルダー

・アクリルフィギュア

・A4クリアシート2枚セット

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※グッズのみ版にはゲームソフトは含まれません。

※グッズのみ（ゲームソフトなし）版は2026年1月29日の発売を予定しています。

【セーブデータ連動特典】

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』：上衛兵の剣

『ゼルダ無双 厄災の黙示録』：上衛兵の両手剣

※Nintendo Switch 2本体に『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』もしくは『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition』のセーブデータがある場合、ゲーム内特典として「上衛兵の剣」を獲得することができます。

※Nintendo Switch 2本体に『ゼルダ無双 厄災の黙示録』のセーブデータがある場合、ゲーム内特典として「上衛兵の両手剣」を獲得することができます。

※後日有料販売される可能性があります。

※「上衛兵の剣」「上衛兵の両手剣」は特定のキャラにのみ装備が可能です。

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Licensed by Nintendo