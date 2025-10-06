新キャラクターたちの雄姿もお届け！
『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たな5人のキャラクターを公開！
2025年10月06日 19時45分更新
コーエーテクモゲームスは10月6日、Nintendo Switch 2向けアクションゲーム『ゼルダ無双 封印戦記』について、本作に登場する新たなキャラクター「アーガスタ」「キア」「クラフィカ」「アルディ」「ラナリア」の情報を公開した。
ゲームの発売日は、2025年11月6日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8980円、パッケージ限定のTREASURE BOXが1万7780円となる。
『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たなキャラクターたち
アーガスタ
ゴロン族を率いる族長。理知的でおおらかな人柄をしている。ラウルとの付きあいは長く、親しい友人関係にある。
キア
武芸に優れたゾーラ族の王女。その勇猛果敢な戦ぶりで、率いる民を勇気づける。
クラフィカ
リト族を率いる族長にして、機知に富んだ戦士。掴みどころのない言動を取るが、根は仲間思いで義理堅い。
アルディ
ゲルド族をまとめる心優しき戦士。ゲルド族の掟の下、族長ガノンドロフに従っている。
ラナリア
ゼルダに仕える侍女。おっとりした性格だが、仕事が速く、ラウルからも信頼されている。神秘的なものへの好奇心が強く、常に記録用の手帳を手放さない。
【ゲーム情報】
タイトル：ゼルダ無双 封印戦記
ジャンル：アクション
販売：コーエーテクモゲームス
発売日：2025年11月6日
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
価格：
通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
TREASURE BOX：1万7780円（パッケージ版） ※グッズのみ：8800円
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
【TREASURE BOX内容物】
・本編ゲームソフト（パッケージ版）
・マフラータオル
・B2布ポスター
・ウッドキーホルダー
・アクリルフィギュア
・A4クリアシート2枚セット
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。
※グッズのみ版にはゲームソフトは含まれません。
※グッズのみ（ゲームソフトなし）版は2026年1月29日の発売を予定しています。
【セーブデータ連動特典】
『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』：上衛兵の剣
『ゼルダ無双 厄災の黙示録』：上衛兵の両手剣
※Nintendo Switch 2本体に『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』もしくは『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition』のセーブデータがある場合、ゲーム内特典として「上衛兵の剣」を獲得することができます。
※Nintendo Switch 2本体に『ゼルダ無双 厄災の黙示録』のセーブデータがある場合、ゲーム内特典として「上衛兵の両手剣」を獲得することができます。
※後日有料販売される可能性があります。
※「上衛兵の剣」「上衛兵の両手剣」は特定のキャラにのみ装備が可能です。
© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Licensed by Nintendo
