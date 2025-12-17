コーエーテクモゲームスは12月16日、Nintendo Switch 2 専用ソフト「ゼルダ無双 封印戦記」の無料アップデート第2弾を12月18日に配信すると発表した。主な内容は以下の通り。

●クリア後の新要素「ファントムモード」実装

●新難易度「禁忌」追加

●バトルチャレンジとハイラルチャレンジを追加

●新武器「禁忌の剣」実装

●シンクストライクを発動できる「修練の間」解禁

クリア後のバトルでランダムに発生する「ファントムモード」では、強敵の撃破時に「ファントムガノン」が出現する可能性がある。通常のバトルに比べてより多くの「高純度ゾナニウム鋼」を獲得できるという。

新難易度「禁忌」でバトルをクリアすると、「特製携行食の所持上限アップ」など特別な報酬がもらえる。さらなるやり込み要素として楽しめそうだ。

追加されるチャレンジは、いずれも本編クリア後のもの。新たな危険種にリザルフォスとチュチュが登場する。また、「戦士達にフォーカスしたバトル」や、「とある強敵との高難度バトル」も実装される。

それらをクリアすると、謎のゴーレムの新たな固有技が追加。さらに謎のゴーレムおよび各種族の戦士たちが装備可能な新装備「禁忌の剣」を入手できる。シンクストライクを試せる「修練の間」も解禁され、別の楽しみ方も。

そのほか、ギャラリーの特別会話を「B」ボタンで抜けられるよう変更したり、画面分割2Pプレイ時に2P側の攻撃音などが聞こえなくなる不具合などを修正している。詳しくは公式サイトをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダ無双 封印戦記

ジャンル：アクション

販売：コーエーテクモゲームス

発売日：発売中（2025年11月6日）

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

価格：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo