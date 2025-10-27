コーエーテクモゲームスは10月24日、「ゼルダ無双」の最新作『ゼルダ無双 封印戦記』（Nintendo Switch 2）について、新トレーラー「決戦への誓い」を公開した。本作の発売日は2025年11月6日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8980円、パッケージ限定のTREASURE BOXが1万7780円だ。

あわせて、本作に登場する新たなキャラクター「謎のゴーレム」と「カラモ」も紹介しよう。

『ゼルダ無双 封印戦記』4thトレーラー「決戦への誓い」

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=q1MikRUilZ0

■『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たなキャラクターたち

●謎のゴーレム

正体不明のゴーレム。変形して 空を飛ぶこともできる。

●カラモ

ハイラル各地を旅するコログ。旅を通して 自分が根を下ろすべき土地を探している。

●各種族の戦士たち

本作には各種族の戦士たちも登場。ゼルダたちとともに魔王との戦い「封印戦争」に参戦する。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダ無双 封印戦記

ジャンル：アクション

販売：コーエーテクモゲームス

発売日：2025年11月6日

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

価格：

通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万7780円（パッケージ版） ※グッズのみ：8800円

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Licensed by Nintendo