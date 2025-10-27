新キャラクター「謎のゴーレム」と「カラモ」も紹介！
『ゼルダ無双 封印戦記』の4thトレーラー「決戦への誓い」が公開中！ゼルダと仲間たちの雄姿をお見逃しなく
コーエーテクモゲームスは10月24日、「ゼルダ無双」の最新作『ゼルダ無双 封印戦記』（Nintendo Switch 2）について、新トレーラー「決戦への誓い」を公開した。本作の発売日は2025年11月6日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8980円、パッケージ限定のTREASURE BOXが1万7780円だ。
あわせて、本作に登場する新たなキャラクター「謎のゴーレム」と「カラモ」も紹介しよう。
『ゼルダ無双 封印戦記』4thトレーラー「決戦への誓い」
YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=q1MikRUilZ0
■『ゼルダ無双 封印戦記』に登場する新たなキャラクターたち
●謎のゴーレム
正体不明のゴーレム。変形して 空を飛ぶこともできる。
●カラモ
ハイラル各地を旅するコログ。旅を通して 自分が根を下ろすべき土地を探している。
●各種族の戦士たち
本作には各種族の戦士たちも登場。ゼルダたちとともに魔王との戦い「封印戦争」に参戦する。
【ゲーム情報】
タイトル：ゼルダ無双 封印戦記
ジャンル：アクション
販売：コーエーテクモゲームス
発売日：2025年11月6日
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
価格：
通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
TREASURE BOX：1万7780円（パッケージ版） ※グッズのみ：8800円
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Licensed by Nintendo