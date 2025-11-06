え、REGZAってモニターも出してたの？ 180Hz×Fast IPSのRM-G245Nがコスパ最強すぎた

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】REGZA ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 180Hz RM-G245N 登場！

REGZA（レグザ）初のゲーミングモニター「RM-G245N」（23.8インチ FHD 180Hz）が、Amazonセールに登場しました。

高視野角のFast IPSパネルと180Hzの高速リフレッシュレートを搭載。参考価格25,300円のところ、今なら17％OFFの21,000円というお買い得価格で購入できます。

REGZA ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 180Hz RM-G245Nの特徴

① 180Hzの超高速表示と1ms応答速度

最大リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）。動きの激しいゲームでも残像感を抑え、なめらかな映像で快適なゲームプレイをサポートします。

② HDR10対応の美しい画質

広視野角のFast IPSパネルを採用し、色再現性にも優れています（sRGBカバー率99%）。HDR10に対応しているため、白飛びや黒つぶれの少ない、ダイナミックで臨場感あふれる映像を実現します。

③ コンテンツに合わせた多彩なモード

ゲームジャンルごとに最適化された4つのゲームモードに加え、映画、スポーツ、標準モードなど合計7つの映像モードを搭載。ゲームだけでなく、様々なコンテンツを最適な画質で楽しめます。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、REGZAの映像技術が詰まった高性能ゲーミングモニターをお得に手に入れましょう。

※価格はサイズやセット内容によって異なります。