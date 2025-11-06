Amazonセール情報大紹介！ 第319回
【本日23:59まで】1食あたり369円！ 松屋の牛丼＆かつ丼セットがセール価格
2025年11月06日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】【松屋Prime】牛丼＆かつ丼10食セット『牛めしの具プレミアム仕様8食とやわらかヒレカツ丼の具2食』登場！
忙しい日の食事やお弁当の準備に大活躍。松屋の冷凍食品セット【松屋Prime】牛丼＆かつ丼10食セット」が、Amazonタイムセールに登場しました。
松屋で人気の「牛めしの具（プレミアム仕様）」8食と、「やわらかヒレカツ丼の具」2食がセットになっており、電子レンジで簡単に調理可能です。参考価格5,600円のところ、今なら34％OFFの3,690円で購入できます。
【松屋Prime】牛丼＆かつ丼10食セット『牛めしの具プレミアム仕様8食とやわらかヒレカツ丼の具2食』の特徴
① 1食369円の破格コスパ
牛丼とヒレカツ丼の2種類の味が楽しめるセットが、1食あたり369円という高コスパ価格。家計に優しく、お得にストックできます。
② お店の味が自宅で簡単調理
すべての具材が冷凍個食パックでお届け。電子レンジや湯煎で温めるだけで、いつでも松屋の味わいを手軽に楽しめます。忙しい日の時短や、PC作業中の食事にも最適です。
③ こだわりの3つのプレミアム
メインの「牛めしの具」は、「甘味料・保存料」不使用、「旨味のあるアメリカ産牛肉」を5割以上使用、そして「プレミアムダレ」を使用したこだわりの3つのプレミアム仕様です。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
34%オフとなるこのチャンスに、松屋の人気の味を冷凍庫にストックしましょう！
※本セールは本日（11月6日23:59まで）で終了です。
