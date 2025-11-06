【防犯助成金も活用可】スマートホーム初心者でも安心！貼るだけで使えるスマート防犯ドアホンが15％OFF【SwitchBot】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】SwitchBot テレビドアホン 登場！

配線工事は一切不要。SwitchBot（スイッチボット）のカメラ付きテレビドアホンが、Amazonタイムセールに登場しました。

古いインターホンから最新のスマートドアホンへ、たった5分でアップグレード可能。このワイヤレスで多機能なドアホンが、参考価格18,980円のところ、今なら15％OFFの16,133円で購入できます。

SwitchBot テレビドアホンの特徴

① 驚異のバッテリー寿命と設置の手軽さ

玄関子機は5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、1度の充電で2年8カ月稼働可能。配線工事は一切不要で、賃貸住宅でも使える「貼るだけ」設置（ネジ固定も可）です。別売りのソーラーパネルを使えば、充電の手間もなくなります。

② 深夜も安心の高画質＆広角レンズ

300万画素のハイビジョン画質と165°の超広角レンズを搭載。来訪者のつま先から頭まで鮮明に映し出します。さらに、深夜や暗い場所でもカラーナイトビジョンで来訪者の顔をくっきり確認でき、防犯対策は万全です。

③ 「どこでも対応」＆防犯機能

家の中ならモニター親機で、外出先ならスマホでリアルタイムの来客対応が可能。忙しい時は機械音声による代理応答も設定できます。また、SwitchBotスマートロック（別売）と連携すれば、モニター親機のボタン1つで鍵を開けられるなど、スマートホーム連携も充実しています。

防犯対策助成金

防犯対策を考えているなら、助成制度を活用しましょう！防犯対策助成金は、地域住民や事業者が防犯設備を導入する際に、その費用の一部を支援する制度です。これは一部の自治体が提供しており、防犯カメラやセンサーライト、鍵の交換など、犯罪抑止を目的とした設備が対象となることが多いです。

各自治体によって申請期間や必要書類が異なるため、必ず申請予定の自治体のWebサイトでご確認ください。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、高機能で安全性の高いスマートドアホンをお得に導入しましょう。

※価格はソーラーパネルや拡張モニターなど、パターンによって異なります。

※本セールは本日（11月6日23:59まで）で終了です。