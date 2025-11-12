これまで折りたたみスマホは、一部の詳しい人向けの製品というイメージがありました（そもそもiPhoneにはありませんし）。しかし、モトローラの「razr 60」はその状況を変えうる存在です。特にSnow Manの目黒 蓮さんがイメージキャラクターになったことで、これまでモトローラを知らなかった人にも一気に知名度が広がっています。

最新のAI機能（moto ai）や強化されたヒンジプレート、大型の背面ディスプレーによる使い勝手の向上など、ガジェット好きを唸らせる要素も揃っています。それでいて縦に折りたたむデザインは、初めて折りたたみスマホを検討する人にも最新スマホのワクワク感を与えてくれるはずです。

本記事では、razr 60を実際に利用して感じた良い点と気になった点を解説します。

■Amazon.co.jpで購入