あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第178回
モトローラ「razr 60」
悪くはないんじゃない？ 折りたたみスマホデビューに買ってよし！ 目黒 蓮でメジャー度大幅アップのモトローラ製スマホ
2025年11月12日 18時20分更新
これまで折りたたみスマホは、一部の詳しい人向けの製品というイメージがありました（そもそもiPhoneにはありませんし）。しかし、モトローラの「razr 60」はその状況を変えうる存在です。特にSnow Manの目黒 蓮さんがイメージキャラクターになったことで、これまでモトローラを知らなかった人にも一気に知名度が広がっています。
最新のAI機能（moto ai）や強化されたヒンジプレート、大型の背面ディスプレーによる使い勝手の向上など、ガジェット好きを唸らせる要素も揃っています。それでいて縦に折りたたむデザインは、初めて折りたたみスマホを検討する人にも最新スマホのワクワク感を与えてくれるはずです。
本記事では、razr 60を実際に利用して感じた良い点と気になった点を解説します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）折りたたみモデルとしては比較的お手頃価格
2）サブ画面でAndroidアプリの多くが動く
3）スペック的にはミドルハイクラスで日常使いには不満なし
購入時に注意したい2つのポイント
1）価格の割にはハイエンドとは言いがたい
2）日本でのモトローラはどうしてもマイナーブランド
