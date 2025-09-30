モトローラ、AI機能を大幅強化した縦折りスマホ「razr 60」シリーズを10月10日に発売！

モトローラ・モビリティ・ジャパンは今日30日、最新の折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」「motorola razr 60s」「motorola razr 60d」、そして最上位モデル「motorola razr 60 ultra」を発表しました。“フツー”に飽きたユーザーへ贈る、進化したAIとパフォーマンス、そして洗練されたデザインが融合した意欲作です。

SIMフリー版の「motorola razr 60」は10月10日に発売、価格は13万5800円です。motorola razr 60sはソフトバンクから、motorola razr 60dはドコモから発売され、motorola razr 60 ultraに関しては12月以降発売予定になっています。

日常を革新する「moto ai」と最新プロセッサー

今回のrazrシリーズの最大の進化点は、ユーザーのスタイルに寄り添うAI機能「moto ai」です。AIパフォーマンスが約15％向上したMediaTekのDimensity 7400XをSoCに採用し、これまでにない快適なスマートフォン体験を提供します。

新機能として、気分に合わせてAmazon Musicのプレイリストを自動生成する「プレイリストスタジオ」や、見逃したメッセージや重要なタスクを要約する「とりまリスト」、音声を録音・文字起こし・要約する「おまとメモ」などが追加され、毎日の煩わしさを解消してくれます。これらのAI機能の一部は、端末を閉じたままでも大型のアウトディスプレーから利用できます。

さらに、最上位モデルの「razr 60 ultra」には、最上位のSoC「Snapdragon 8 Elite」が採用されており、moto aiはもちろん、さまざまなAIアプリをスムーズに動かせます。

閉じたままでも快適な

3.6型アウトディスプレー

razrシリーズの象徴とも言える大型のアウトディスプレーは、razr 60/60s/60dで3.6型を継承。閉じたままアプリの操作や通話、AI機能の利用が可能で、利便性がさらに向上しています。一方、「razr 60 ultra」はさらに大きい4.0型のアウトディスプレーを搭載し、よりアプリを使いやすくなっています。

美しさと強さを両立したPANTONEカラーのデザイン

デザイン面では、PANTONEカラーから厳選された3色のカラーバリエーションが用意されています。広告使用カラーの「PANTONE Lightest Sky」をはじめ、「PANTONE Gibraltar Sea」、「PANTONE Parfait Pink」がラインナップされ、レザー調やアセテート素材の質感が楽しめます。

耐久性も大幅に向上しており、チタン製のより強度の高いヒンジプレートを搭載。IP48の防水・防塵性能にも対応し、折りたたみスマートフォンにありがちな不安を解消しています。

撮影が楽しく便利になる「フレックスビュースタイル」

これまでも好評だった、さまざまな角度で自立する「フレックスビュースタイル」は本モデルにも受け継がれています。テントのように置いて撮影したり、90度に開いてビデオカメラのように持ったりと、フラットなスマホではできないスタイルでの撮影やコミュニケーションが可能です。

カメラは「razr 60」シリーズで5000万画素のメインカメラ（光学式手ぶれ補正対応）と1300万画素の超広角/マクロカメラ、3200万画素のインカメラを搭載。最上位モデルのrazr 60 ultraは、5000万画素のアウトカメラ2つと5000万画素のインカメラという強力な構成で、あらゆるシーンで高品質な撮影をサポートします。

丸一日安心の大容量バッテリーと急速充電

「razr 60」シリーズは、充電切れの心配なく丸1日以上使える4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。さらに30Wの急速充電に対応し、約15分の充電で最大12時間の駆動が可能です。さらに、15Wのワイヤレス充電にも対応しています。

razr 60 ultraはさらに大容量の4700mAhバッテリーを搭載し、68Wの急速充電に対応します。

そのほか、おサイフケータイ（FeliCa）にも対応しており、キャッシュレス決済もスムーズです。

キャリアモデルとSIMフリー版

今回発表されたモデルをまとめると……

・motorola razr 60：SIMフリー版 12GB/512GB 10月10日発売、価格13万5800円。

• motorola razr 60s：ソフトバンク向けモデル。8GB/256GB、10月10日発売。

• motorola razr 60d: ドコモ向けモデル。8GB/256GB、本機のみ5Gのn79周波数帯に対応。10月上旬発売予定。

• motorola razr 60 ultra: 最上位フラッグシップモデル。Snapdragon 8 Elite、4.0型アウトディスプレーなどを搭載。12月発売予定。

キャリアモデルの違いは、ソフトバンク版はカラバリが3色、AIの「Perplexity Pro」が6ヵ月無料。ドコモ版はカラバリが2色（ネイビーとホワイト）で、Perplexity Proが3ヵ月無料、環境に配慮した超薄型個装箱という部分です。スペックの差違はありません。

「普通」のスマートフォンでは物足りなくなったのなら、モトローラの新しい「razr 60」シリーズはいかがでしょうか？