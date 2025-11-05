この価格でPM2.5も花粉も対応！ アイリスオーヤマ 空気清浄機「AAP-S20C-H」がコスパ最強

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】アイリスオーヤマ 空気清浄機 AAP-S20C-H 登場！

お部屋の空気を隅々までキレイに。アイリスオーヤマの空気清浄機 AAP-S20C-H（10畳対応）が、Amazonセールに登場しました。

高性能な3DナノチャージHEPAフィルターを搭載しながら、1万円を切る価格で高い空気清浄能力を実現。このコンパクトモデルが、参考価格11,636円のところ、今なら16％OFFの9,770円で購入できます。

アイリスオーヤマ 空気清浄機 AAP-S20C-Hの特徴

① PM2.5も逃さない高捕集フィルター

3DナノチャージHEPAフィルターを搭載し、花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子を99.97%以上集じんします。JIS T9001準拠の試験でクラスIIIをクリアした高い捕集性能です。

② 静音設計＆自動モードで快適

空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。風量「弱」のおやすみモードでは20dB（ささやき声より静か）を実現し、睡眠を妨げません。DCモーター搭載で、家計にも優しい省エネ設計です。

③ 省スペース設計でお手入れ簡単

直径約21cmのコンパクトな円筒形ボディで、壁際や部屋の隅にもスッキリ設置可能。お手入れは1か月に1回程度、吸い込み口を掃除機で吸い取るだけと簡単です。

お得な価格で手に入れるチャンス！

この高コスパな空気清浄機で、この冬のハウスダストや花粉対策を万全にしましょう。