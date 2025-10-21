関家具監修「LUMORA」ゲーミングチェアが登場！ 上質レザー×175°リクライニングで極上の快適さ

玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、スタイリッシュなデザインが際立つゲーミングチェア「LUMORA（ルモーラ）シリーズ」が登場。発売日は10月24日で、価格は40,480円前後の見込み。豊富なカラーバリエーションがラインアップされている。

LUMORAシリーズは、シンプルながらも洗練されたモダンデザインが特徴で、ゲームシーンはもちろん、オフィスやリビングにも自然に溶け込む。大手家具総合商社・関家具が監修を担当しており、品質面でも安心感のある仕上がりだ。

素材には高級感あふれるロイヤルPUレザーを採用。しっとりとした質感と耐久性を両立し、インテリアに馴染みやすい「アイボリー」「ブラック」「ブラウン」「グレー」の4色を展開する。

快適性にもこだわっており、ヘッドレストとランバーサポートを標準装備。フィット感の高いスラブウレタンを使用し、長時間の使用でも疲れにくい柔らかな座り心地を実現しているという。さらに、収納式オットマンと最大175°まで倒せるリクライニング機能を備え、仕事やゲームの合間にリラックスできる仕様だ。キャスターには静音性と床への優しさを兼ね備えたPU素材を採用しており、フローリングでも安心して使える。

サイズはおよそ高さ1195〜1275mm×幅720mm×奥行720mm、重量は約20.75kg。4DアームレストやClass4規格の昇降リフトを搭載し、細やかな調整にも対応する。保証期間は安心の3年間で、アフターサポートも充実。各カラーには個別の型番が設定されており、購入時は希望カラーの型番を確認しておこう。