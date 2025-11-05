【最強コスパスマホ】Xiaomi POCO X7 ProがAmazonセールに登場！ ハイエンドチップ＆90W急速充電でこの価格は驚き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー 登場！

高性能でタフなSIMフリースマホを求める方に朗報。Xiaomi（シャオミ）のPOCO X7 Pro（8GB+256GB）が、Amazonセールに登場しました。

ハイエンド級チップと大容量バッテリーを搭載したこのハイスペックスマホが、参考価格49,980円のところ、今なら20％OFFの39,980円という、4万円を切る特別価格で手に入ります。

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー の特徴

① 脅威のバッテリー性能＆ハイエンドチップ搭載

POCO Xシリーズ史上最大の6000mAh大容量バッテリーを搭載。さらに、90Wハイパーチャージに対応し、わずか約42分で100%まで急速充電が可能です。最先端のAIエンジンを採用した最新のハイエンドチップMediaTek Dimensity 8400-Ultraを日本初搭載。

② 場所を選ばないタフネス設計

POCOシリーズ初のIP68防塵防水性能に対応。プールサイドや水辺でも安心して使用できます。また、進化したウェットタッチテクノロジーにより、濡れた手でも快適に操作が可能です。

③ 高性能ディスプレイとカメラ

6.67インチの1.5K CrystalRes有機ELディスプレイは、120Hzリフレッシュレートに対応。ゲームや映像をなめらかに表示します。カメラも5000万画素のソニーのIMX882センサーを採用し、AI機能も充実しています。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

高性能なSIMフリースマホを4万円以下で手に入れる絶好のチャンスです。

※価格はメモリ/ストレージ容量、カラーによって異なります。

※本商品については、お客様都合による返品・交換は承っておりません。