Amazonセール情報大紹介！ 第314回
スマート加湿器ならSwitchBot！ 気化式で清潔・静音・省エネなおすすめモデル【Amazonタイムセール】
2025年11月05日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】SwitchBot 気化式加湿器 登場！
冬の乾燥と電気代の悩みを解決。SwitchBot（スイッチボット）の気化式加湿器（4.5L、21畳対応）が、Amazonタイムセールに登場しました。
ヒーターを使わない気化式の自然な加湿と、18dB以下の超静音性が特徴のこのモデルが、参考価格19,800円のところ、今なら20％OFFの15,840円で購入できます。
SwitchBot 気化式加湿器の特徴
① 省エネ設計とパワフル加湿
水が自然に蒸発する気化式を採用しているため、過剰な加湿を防ぎ、ヒーターを使わず低消費電力で経済的。最大750mL/hのパワフルな加湿量で、21畳のリビングもムラなく快適に加湿します。
② 徹底した清潔管理
7つの抗菌技術と、カビの繁殖を防ぐフィルター自動乾燥技術を搭載。加湿フィルターも洗濯機でそのまま丸洗いできるため、いつでも清潔な「うるおい」をキープできます。
③ 静音性
18dB以下の静音設計で寝室に最適。乾燥で朝起きた時の喉の不調やお肌のカサカサが気になる方へにおすすめです。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、静かで清潔、省エネ性に優れたSwitchBotのスマート加湿器を、お得な価格で手に入れてください。
※価格は超音波式や自動給水機能付きのPlusモデルなど、スタイルによって異なります。
※タイムセールは本日で終了です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第315回
トピックス【ゴミ捨ては90日に一度だけ！】ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「K10+」が53％オフ！
-
第313回
トピックス【本日セール最終日】買って損なし！ SwitchBotの定番スマート電球がお得な3,380円
-
第312回
トピックス【本日限定】グッドデザイン賞の「CMF by Nothing Watch Pro 2」が特価！ 1万円以下で買える高性能スマートウォッチ
-
第311回
トピックスダイソンの大人気エントリーモデルが超特価！ 3万円以下で始まる「ゴミに触れない」快適生活
-
第310回
トピックス寒くて眠れない夜に。Amazonスマイルセールに10％OFFの“神あったか寝具”が登場
-
第309回
トピックス“落としても割れない鏡”って本当？ 話題の王様の鏡がセールで試せるチャンス
-
第308回
トピックス【半額セール】ソファ・マットレスのシミを16000Paで根こそぎ吸い取る次世代クリーナー
-
第307回
トピックス【20%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第306回
トピックス【20％オフ＋12,000円クーポン】Ryzen 5搭載ミニPC「Kron Mini K1」が最強コスパすぎる！
-
第305回
トピックス「モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得」 27型REGZAゲーミングモニターが3.3万円に！【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ