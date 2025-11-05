【本日セール最終日】買って損なし！ SwitchBotの定番スマート電球がお得な3,380円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】SwitchBot LED電球スマートライト（2個パック）登場！

声やスマホで、家の照明を自由にコントロール。SwitchBot（スイッチボット）のLED電球スマートライト（2個パック）が、Amazonタイムセールに登場しました。

この電球は、ハブ不要でWi-Fiに直接接続できる手軽さと、1,600万色の調光調色機能が人気の定番製品です。参考価格3,780円のところ、今なら11％OFFの3,380円で購入できます。

SwitchBot LED電球スマートライト（2個パック）の特徴

① ハブ不要！ Wi-Fiで簡単設定

別売りのHubがなくても、ご自宅のWi-Fi（2.4GHz）に直接接続可能。Bluetoothも搭載しているため、ルーターの故障やWi-Fi環境が不安定でも操作可能です。

② 声で自由自在な調光・調色

Alexa、Google Home、Siriなどに対応し、「アレクサ、照明を暖かい白色にして」といった音声コントロールが可能。1,600万色のカラーと色温度を自在に設定し、集中やリラックスに最適な照明環境を構築できます。また、アプリの“ミュージックモード”を使えば、音楽に合わせてライトがリズミカルに変化します。

③ スケジュール機能付き

就寝・起床時間に合わせて自動点灯・消灯を設定でき、生活リズムに合わせた照明管理が可能です。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

1個あたり1,690円という高コスパ価格です。この機会に手軽にスマート照明を導入しましょう！

※価格は1個パック、2個パックなどパターンによって異なります。

※タイムセールは本日で終了です。