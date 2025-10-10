『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の桐生一馬と峯義孝のバトル動画を公開！

桐生は2種のバトルスタイルを、峯は基本のバトルスタイルに加え、“闇覚醒”時の様子を公開！

セガは10月10日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、2本のバトル動画をYouTubeにて公開した。

本作の発売日は、2026年2月12日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。

『龍が如く 極３』の主人公・桐生一馬は、豪快かつ無双感あふれる喧嘩アクションスタイル「堂島の龍・極」と、沖縄に伝わる武器術をモチーフとした「琉球スタイル」という2種類のバトルスタイルを切り替えて戦うことが可能。

『龍が如く３外伝 Dark Ties』で操作できる峯義孝は、シュートボクシングをベースにしたスタイリッシュなバトルスタイルに加えて、内なる闇を解放する“闇覚醒”を使用できる。桐生と峯でまったく異なるアクションを、ぜひ映像で確認しよう。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 桐生一馬 バトル映像

https://youtu.be/TOP0AR_mhxM

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 峯義孝 バトル映像

https://youtu.be/8DoZVjTOpWc

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトル。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれる。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化している。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトル。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いている。『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本で楽しむことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版；8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード版）

※Xbox Series X|S／PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。