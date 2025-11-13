『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』をセットにしたバンドル版もダウンロード専売で配信！

セガは11月13日、Nintendo Switch 2用アクション・アドベンチャーゲーム『龍が如く 極２』を発売。また、『龍が如く 極』のNintendo Switch 2版および『龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック』も本日より発売している。

『龍が如く 極２』単体の価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに3990円。『龍が如く 極』はパッケージ版／ダウンロード版ともに2980円。『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』のセットパックはダウンロード専売で5990円となる。

▼Switch 2『龍が如く 極２』 ダウンロード版購入ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100322

▼Switch 2『龍が如く 極』 ダウンロード版購入ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100317

▼『龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック』ダウンロード版購入ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029191

『龍が如く 極２』は、東京・神室町と大阪・蒼天堀という二つの歓楽街を舞台に、かつて“堂島の龍”と呼ばれた伝説の男・桐生一馬と、“関西の龍”と呼ばれる最強の極道・郷田龍司の死闘を描いたアクションアドベンチャー。

『龍が如く 極』からさらにドラマチックかつスケールアップしたシナリオはもちろん、桐生のバトルコンビネーションやヒートアクションを一新し、爽快感あふれるバトルを誰でも楽しめる。

また、本編に加えて真島吾朗がプレイアブルキャラクターとなる追加シナリオ「真島吾朗の真実」を収録。追加シナリオでは、『龍が如く』と『龍が如く２』の間に起こったエピソードを知ることが可能だ。

■桐生一馬の伝説の始まりとなった第1作のフルリメイク作品『龍が如く 極』も本日発売

『龍が如く 極』は、シリーズの原点となる初作『龍が如く』をベースにドラマ、遊び、映像、サウンド、技術などをあらゆる面を進化させたフルリメイク作品。バトルは、「簡単操作で、誰でも爽快アクションが楽しめる」をコンセプトに、歓楽街の道端で起こる“リアルな喧嘩”をとことん追求している。

また、本編以上に楽しめる遊びの要素・プレイスポットも満載だ。伝説の男・桐生一馬の原点となる本作をこの機会に、ぜひ楽しもう。

■『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』をまとめて購入できるバンドル版も配信

Nintendo Switch 2版『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』がお買い得価格でセットになった、Nintendo Switch 2『龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック』も本日よりニンテンドーeショップで配信中。

なお、Nintendo Switch版『龍が如く 極』（ダウンロード版）を購入している人は、Nintendo Switch 2版『龍が如く 極』（ダウンロード版）を990円で購入可能。『龍が如く』の始まりの物語を、より美しい画面で楽しもう。

▼『龍が如く 極』『龍が如く 極２』ウェブCM ストーリー編

https://youtu.be/VEBfIlV82xY

▼『龍が如く 極』『龍が如く 極２』ウェブCM ゲーム編

https://youtu.be/Y8zeDVUnd0A

■ニンテンドープリペイド番号が当たるキャンペーン実施中

Nintendo Switch 2版『龍が如く 極２』の発売を記念して、ニンテンドープリペイド番号1万円分が当たるキャンペーンを実施中。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。開催期間は、2025年11月19日23時59分まで。

【キャンペーン概要】

プレゼント内容：ニンテンドープリペイド番号1万円分×10名

応募方法：

その1：龍が如くスタジオ 公式X（@ryugagotoku）をフォロー

その2：キャンペーンポストをリポストする

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極２

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：

Switch 2版：発売中（2025年11月13日）

PS5／XSX|S版：2025年12月8日予定

価格：

通常版：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック：5990円（ダウンロード版）

※PS5／XSX|S版はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

※PS5／XSX|S版は、PlayStation StoreおよびMicrosoft Storeで現在販売中の同名タイトル『龍が如く 極２』と基本的なゲーム内容や仕様に違いはありませんので、重複購入にご注意ください。

※PC（Steam）版『龍が如く 極２』については2025年12月9日に言語が追加されたバージョンが配信される予定です。

タイトル：龍が如く 極

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：

Switch 2版：発売中（2025年11月13日）

PS5／XSX|S版：2025年12月8日予定

価格：2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

※PS5／XSX|S版はダウンロード版のみ。

CERO：D（17才以上対象）

※PS5、XSX|S版は、PlayStation StoreおよびMicrosoft Storeで現在販売中の同名タイトル『龍が如く 極』と基本的なゲーム内容や仕様に違いはありませんので、重複購入にご注意ください。

※PC（Steam）版『龍が如く 極』については2025年12月9日に言語が追加されたバージョンが配信される予定です。

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。