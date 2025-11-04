【本日限定】グッドデザイン賞の「CMF by Nothing Watch Pro 2」が特価！ 1万円以下で買える高性能スマートウォッチ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ 登場！

デザイン性と機能性を両立したスマートウォッチの決定版！ 2024年度グッドデザイン賞を受賞した「CMF by Nothing Watch Pro 2」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

高性能なAMOLEDディスプレイや、11日間のロングバッテリーを搭載したこの注目モデルが、参考価格11,000円のところ、今なら15％OFFの9,350円という、1万円を切る特別価格で購入できます。

CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチの特徴

① 11日間のロングバッテリーと高精度GPS

一度のフル充電で最大11日間の連続使用が可能。また、5つの衛星測位システムに対応したマルチシステムGPSを内蔵しており、ランニングやハイキングなどの活動を正確にトラッキングできます。インテリジェントに検知5種類の共通動作をもとに、120種類のスポーツモードを正確に自動認識。

② 日差しの下でも見やすい画面

1.32インチのAMOLEDディスプレイを搭載。620ニットの輝度と自動明るさ調整機能により、まぶしい太陽光の下でも暗い場所でも、常に鮮明な視認性を確保します。

③ スマートな健康・通話管理

睡眠検出やアクティブスコアなど、アップグレードされたアルゴリズムで健康データを提供。さらにBluetooth通話に対応し、手首の上でクリアな通話や連絡先の管理が可能です。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

1万円を切る価格で、2024年度グッドデザイン賞を受賞した高性能スマートウォッチを手に入れる絶好のチャンスです。

※スマイルセールは本日（11月4日23:59まで）で終了です。