Amazonセール情報大紹介！ 第306回
【20％オフ＋12,000円クーポン】Ryzen 5搭載ミニPC「Kron Mini K1」が最強コスパすぎる！
2025年11月04日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ACEMAGIC「Kron Mini K1」登場！コンパクトで高性能なミニPC
ACEMAGICの人気製品「Kron Mini K1 ミニPC」が、Amazon公式ストアでセール中です。 6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7430Uを搭載し、最大4.3GHzの高クロック動作を実現。
参考価格75,998円が、いまAmazon公式ストアで60,998円（20％オフ）＋12,000円OFFクーポンのW割引中！
手のひらサイズに凝縮されたパワー
本体サイズはわずか128×128×41mm・重量0.5kg。 小型ながら3画面同時出力＆4K@60Hzに対応し、 HDMI・DisplayPort・Type-Cで幅広いデバイスと接続可能です。
届いてすぐ使える高性能設計
Windows 11 Proをプリインストール。 512GB SSD（最大4TBまで拡張）と最大64GBメモリ対応で、 動画編集・オンライン学習・ビジネス用途まで快適にこなせます。
安定した通信と省エネ性能
Wi-Fi 6とBluetooth 5.2で高速通信を実現。 さらにTDP 28Wの省電力設計で環境にも優しい。 静音ファンとダブル排気構造により、長時間の作業でも安定動作します。
安心の18ヶ月保証＆24時間サポート
購入後も18ヵ月保証で安心。 小型・高性能・省スペースを求めるユーザーに最適な1台です。
今なら超お得！
20％オフ＋12,000円OFFクーポンで手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
