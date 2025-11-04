【半額セール】ソファ・マットレスのシミを16000Paで根こそぎ吸い取る次世代クリーナー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】SOLEMOOD カーペットクリーナー DY-506E 登場！

諦めていたソファのシミやマットレスの奥の汚れにおすすめ。SOLEMOODのカーペットクリーナー「DY-506E」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

「汚れを浮かせて、強力に吸い取る」という次世代の洗浄システムを搭載したこのクリーナーが、参考価格43,600円のところ、今なら50％OFFの21,800円という半額特価で購入できます。

SOLEMOOD カーペットクリーナー DY-506E の特徴

① 100℃蒸気で汚れを溶かす

100℃の高温蒸気を噴射する設計。汚れや埃を浮かせるため、強力な吸引力と組み合わせることで洗浄効果が抜群です。常温水や65度熱水モードも選択でき、幅広い汚れに対応します。

② 超強吸引力16000Pa

驚異的な16000Paの超強吸引力（強力モード時）を実現。カーペット、ソファ、マットレスなど、丸洗いできない布製品の奥深くに染み込んだ汚れやダニを根こそぎ吸い取るとのこと。

③ 環境とお財布に優しい設計

大容量の1600ml清水タンクと950ml汚水タンクを搭載。泡立ちの少ない市販洗剤との併用も可能です。コードやホースは本体に収納でき、収納も簡単。さらに、タッチパネル操作やIPX4防水性能など、使いやすさにもこだわっています。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

2万円台前半で手に入るこのプロ仕様のクリーナーで、家中の布製品を徹底的にリフレッシュしましょう！

※本製品は2025年11月13日発売予定の予約商品です。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。